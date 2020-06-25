В Бурятии не будут строить завод по розливу воды из Байкала

Еще один проект китайского инвестора пресекла природоохранная прокуратура
В Бурятии районный суд удовлетворил исковое заявление природоохранного прокурора о признании отсутствующим права собственности у ООО «Колодец земли» на три земельных участка в районе поселка Клюевка Кабанского района общей площадью более 30,7 гектара общей кадастровой стоимостью более 12 миллионов рублей.
«Судом принято решение о снятии участков с кадастрового учета», - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Коммерческая организация, учредителем которой является Пекинская холдинговая компания, планировала на этих земельных участках заняться розливом байкальской воды. Для этого проводились предварительные исследовательские работы. Земля предоставлена в частную собственность еще в 2006 году органами исполнительной власти Бурятии. Спорные участки имеют пересечение с государственным лесным фондом, а один из участков расположен на расстоянии 10,8 метра от уреза воды озера Байкал. Вместе с тем, двадцатиметровая территория берега озера Байкал является общедоступной и не подлежащей отчуждению в частную собственность.
Предоставление участков проведено с нарушением запрета на оборот земель Центральной экологической зоны Байкальской природной территории, являющейся частью территории, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Спорные земельные участки относятся к исключительной федеральной собственности.
Принятый судебный акт является основанием для исключения из единого государственного реестра недвижимости сведений о праве собственности ООО «Колодец земли» на земельные участки и снятия их с кадастрового учета, отметили в надзорном органе.
Как сообщал «Номер один», ранее было прекращено строительство завода по розливу байкальской воды в поселке Култук Иркутской области. Оно велось с января 2019 года иркутской компанией «АкваСиб», основным владельцем которой является компания из Китая. Скандал вокруг него начался весной, когда Росприроднадзор совместно с Генпрокуратурой РФ провели проверку в поселке Култук, в результате которой были выявлены факты загрязнения прибрежной зоны озера. По поручению главы минприроды России Дмитрия Кобылкина на жесткий контроль взяты все проекты производств по розливу воды в прибрежной зоне озера Байкал.
Для Бурятии судебные решения в соседнем регионе стали прецедентом, поскольку аналогичный проект китайского капитала по откачке воды из Байкала существует и в республике. Речь идет о китайской компании «Колодец Земли», которая получила на побережье Байкала возле села Клюевка в аренду 30 гектаров земли под строительство завода по выпуску бутилированной воды для поставок в КНР.
Однако весной 2019 года население Кабанского района выступило против китайского проекта. В результате поднявшегося общественного резонанса сроки проведения экологической экспертизы и госэкспертизы были сдвинуты. Это пока не давало возможности властям заключить с бизнес-структурой договор на водопользование с тем, чтобы начать откачку воды по трубам с открытого водоема в цех по розливу.
В целом, по информации минпрома республики, в Бурятии выпуском воды имеют право заниматься четыре фирмы. Две - в Улан-Удэ и по одной - в Закаменском и Прибайкальском районах. Что произошло с их заявками – они отвергнуты, началось их рассмотрение? Узнать подробную информацию у бурятских чиновников оказалось невозможно. Ни одно республиканское ведомство не сумело тогда ответить «Номеру один» на эти простые вопросы.
Лишь Борис Дымбрылов, гендиректор Фонда регионального развития, рассказал о том, что на стадии предпроектных изыскательных геологических работ находится инвестпроект ООО «Колодец земли». Он оценивается в 1,06 млрд рублей, и впереди у него множество согласований. Учредитель компании – китайская сторона.
А вот проект производственно-логистического комплекса по добыче и бутилированию глубинной воды Байкала в Кабанском районе, соглашение о строительстве которого было подписано в 2015 году, пока не реализован. При этом земельный участок у инвестора уже есть – куплен у частных лиц.
Как известно, уровень Байкала, объем воды, регулируется человеком – плотиной Иркутской ГЭС. Тем, насколько открывается шлюз. Через шлюзы Иркутской ГЭС за секунду сегодня сбрасывается 1500 кубических метров воды. Грубо говоря, полторы тысячи тонн, - говорит профессор РАН Ендон Гармаев, директор Байкальского института природопользования.
Один сантиметр уровня Байкала, по словам профессора, - это 315 млн кубических метров воды. Примерно 315 млн тонн воды.
Учитывая то, что уровень Байкала колеблется человеком и разрешенная амплитуда становится все больше, назвать максимальный уровень добычи байкальской воды, который был бы безопасен для знаменитого озера, трудно. Год от года он может различаться. А максимум откачки надо знать, чтобы не превысить его. 100 тысяч заводов по откачке озеро не выдержит. Тем не менее, по мнению Ендона Гармаева, пока угрозы нет.
- Заявляемые сегодня мощности по бутилированию воды ничем не грозят Байкалу, никак не скажутся на нем, - уверен он.
Но чрезвычайно важно, в каком стиле будет откачиваться вода. К слову, в Бурятии вели речь о том, что необходимо провести научное исследование - как тот или иной метод добычи воды влияет на Байкал. На температурный баланс, на всевозможные живые организмы и т.д. Предполагалось, что в 2018 году пройдут исследования, и осенью 2019 года появятся обобщенные результаты, рекомендации. Однако финансирование на эти исследования не выделили.
Впрочем, кроме «водного» вопроса есть еще и «земельный». Население прибрежных с Байкалом районов Бурятии активно и принципиально выступает против раздачи земли у озера иностранцам, пусть и сулящим экономические выгоды местным бюджетам.
«Колодец земли» планировал начать работу в 2020 году. Ежегодно там хотели разливать около 500 тысяч кубометров воды. Намечалось создать 115 рабочих мест, причем, почти на все из них обещали набирать местных жителей. Однако они высказывали опасения по поводу того, что деятельность завода может отразиться на уровне грунтовых вод, который в последние годы и так упал. Их также особо возмущала политика властей, которые дают добро на строительство промышленного предприятия, но при этом не дают разрешения на расширение местного кладбища, находящегося в Центральной экологической зоне Байкала.
Глава Бурятии Алексей Цыденов на одном из совещаний сказал, что республика продолжает получать многочисленные заявки на розлив байкальской воды. Причем, не только от китайского бизнеса, но и от южнокорейского. Однако, судя по итогам судебных процессов в Иркутской области и в Бурятии, интерес инвесторов к этой теме скоро пройдет сам по себе.
Фото: baikalproc.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?