В Бурятии уменьшается финансирование программы развития АПК

В результате из 62 индикаторов аграрной госпрограммы выполнены 44 или 71%







В Бурятии в общем объеме расходов республиканского бюджета 2019 года удельный вес финансирования республиканской госпрограммы развития агропромышленного комплекса и сельских территорий составил 1,6%, против 2,1% в 2018 году.



О недостаточном финансовом обеспечении госпрограммы развития АПК и сельских территорий заявил председатель Комитета Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Петр Носков. Он выступил на публичных слушаниях по законопроекту «Об исполнении республиканского бюджета за 2019 год», сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



«В 2019 году объем финансирования госпрограммы развития агропромышленного комплекса и сельских территорий в республике из двух уровней бюджетов составил 1 миллиард 160 миллионов рублей, из которых 760 миллионов рублей были направлены непосредственно на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие сельских территорий. В том числе средства федерального бюджета составили 402 миллиона рублей. Кассовое исполнение госпрограммы – 99,7%», - отметил Петр Носков.



«Комитет считает, что для поступательного развития регионального агро-промышленного комплекса сложившийся на сегодня уровень финансирования госпрограммы является недостаточным. Недофинансирование госпрограммы негативно сказывается, как на состоянии отрасли в целом, так и на выполнении целевых индикаторов», - подчеркнул он.



Согласно представленному сводному годовому докладу за 2019 год, ре-зультативность госпрограммы развития АПК оценивается как недостаточно эффективная, поскольку из 62 целевых индикаторов госпрограммы выполнены 44 или 71% от общего их количества.



Из пяти макроиндикаторов не достигнуты два – это индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и индекс производства пищевых продуктов.



«В целях повышения эффективности госпрограммы, увеличения уровня обеспеченности республики сельскохозяйственной продукцией собственного производства и развития отрасли в целом, считаем необходимым решить первоочередные задачи по технической и технологической модернизации отрасли, улучшению племенного дела в животноводстве и его кормовой базы, развитию семеноводства сельскохозяйственных культур. Комитет внес свои предложения в проект рекомендаций сегодняшних публичных слушаний, которыми предлагается увеличить объем финансирования госпрограммы по ряду мероприятий», - сказал Петр Носков.



Во-первых, профильный комитет предлагает увеличить расходы на предоставление субсидий по обеспечению технической и технологической модернизации агропромышленного производства, без которых аграриям не под силу самостоятельно приобрести дорогостоящую технику и оборудование.



Во-вторых, увеличить расходы по мероприятиям, направленным на стабилизацию ситуации в молочном скотоводстве и молочной отрасли в целом, которая в последние годы неуклонно ухудшается.



«В этой связи предлагаем предусмотреть финансирование расходов из республиканского бюджета по предоставлению грантов на строительство молочно-товарных ферм на 200 голов по аналогии с грантовой поддержкой семейных животноводческих ферм», - отметил Петр Носков.



По мнению членов комитета, эти меры позволят улучшить сырьевую базу и обеспечить производственные мощности перерабатывающих производств, в первую очередь, АО «Молоко Бурятии».



«Ибо все мы прекрасно понимаем, что объемы, качество и стабильность поставок молока на переработку могут обеспечить только крупные молочно-товарные фермы, имеющие высокопродуктивный скот, соблюдающие зоотехнические требования по их кормлению и содержанию. К сожалению, на сегодняшний день крупные молочно-товарные фермы остались только в восьми хозяйствах республики, причем состояние большинства из них характеризуется моральной и физической изношенностью, слабым техническим оснащением. А строительство новых ферм сдерживается отсутствием финансовых возможностей у хозяйств, и требует решения этого вопроса на республиканском уровне. Также предлагаем увеличить расходы на субсидии по приобретению племенного молодняка сельскохозяйственных животных, в том числе молочного направления, и субсидии на килограмм реализованного на переработку молока», - подчеркнул глава комитета.



В связи с большой востребованностью среди населения республики грантовой поддержки фермеров, а также высокой эффективностью ее реализации, комитет также предлагает увеличить расходы на предоставление грантов начинающим фермерам.



«Хочу отметить, что в 2019 и 2020 годах гранты получили по 26 начинающих фермеров, что в разы меньше количества поданных заявок на конкурсный отбор (в 2019 году – 91 заявитель, в 2020 году – 133 заявителя). В конкурсном отборе участвуют много достойных претендентов. Они представляют качественные, с высокой степенью готовые к реализации бизнес-проекты, которые при малой государственной поддержке могут улучшить экономику села, увеличить занятость населения, обеспечить рост поголовья скота и производства сельхозпродукции. Являясь членом конкурсной комиссии, я могу с полной ответственностью заявить, что в текущем году было не менее 70 проектов, достойных получения гранта. Поэтому работу в этом направлении нужно продолжать», - заметил Петр Носков.



И последнее, на чем он акцентировал внимание, это проблема обеспеченности республики картофеле- и овощехранилищами, а также наращивания объемов производства картофеля и овощей в крупно-товарном секторе производства, которое сдерживается в том числе отсутствием возможности хранения произведенной продукции.



Решение этих вопросов позволит круглогодично обеспечивать население республики картофелем и овощами собственного производства, сократить потребление завозной овощной продукции. В связи с этим, комитет предлагает предусмотреть в 2021 году расходы на возмещение части прямых понесенных затрат на создание таких хранилищ.



Фото: «Номер один»



