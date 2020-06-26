В Бурятии чиновник подозревается в подлоге на 1 млн рублей

В Закаменске приняты и оплачены невыполненные работы по ремонту учреждения образования



В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении чиновника административно-хозяйственного отдела Закаменского районного управления образования. Ему инкриминируется статья 292 УК РФ (служебный подлог), сообщили в прокуратуре республики.



Прокуратура Закаменского района, проверив соблюдение бюджетного законодательства в муниципальном автономном учреждении, установила, что административно-хозяйственный отдел заключил муниципальный контракт на проведение капитального ремонта здания образовательного учреждения в Закаменске. Ремонт здания в установленный договором срок не завершен.



Тем не менее, вопреки Бюджетному кодексу РФ, федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальным автономным учреждением приняты и оплачены невыполненные работы на сумму 526 тысяч рублей, отсутствующие оборудование и материалы на сумму 490 тысяч рублей.



Прокурор района также внес представление главе Закаменского района, которое удовлетворено - четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



По уголовному делу проводится расследование.



Фото: egov-buryatia.ru



