Как не сойти с ума от власти и не зачерстветь на работе?



Наверняка у каждого из нас среди друзей или родных есть те, кто в даже в непринужденном общении забывает, что сейчас не на работе. Учитель постоянно поучает, психолог пытается устроить сеанс психоанализа, а руководитель выстраивает четкие директивы для домочадцев. Все это результат профессиональной деформации. Что за ней стоит, чем опасна и в чем ее сила, об этом расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



Деструкция



- Игорь Валерьевич, профессия накладывает свой отпечаток практически на каждого из нас. Кто-то растворяется в ней, кого-то работа превращает в настоящего монстра дома. Как избежать профессиональной деформации?



- Работа занимает большое место в жизни человека, мы отдаем ей очень много времени. Естественно, профессиональная деятельность не может не сказываться на человеке. Под действием как внешних, так и внутренних факторов происходят определенные изменения в его личности, связанные с выполнением профессиональной деятельности. Такие изменения называют профессиональной деформацией.



И, действительно, если мы посмотрим на людей, окружающих нас в обычной повседневной жизни, то относительно некоторых сможем угадать, кем они работают: по тому, как себя ведут, общаются, рассуждают. Это и есть результат профессиональной деформации.



Когда мы говорим о деформации, то предполагаем некий негативный контекст, однако нельзя однозначно сказать, что профессиональная деформация — это явление только лишь негативное, изменения в личности могут иметь и позитивные стороны.



- Какая же польза может быть от деформации?



- Объясню. Наиболее негативным выражением профессиональной деформации является профессиональная деструкция – это разрушение, утрачивание тех или иных качеств личности в связи с выполнением профессиональной деятельности. Например, у следователя в процессе работы складывается определенный склад личности, все зависит от того, какие именно качества исказились, появились или утратились. Например, нельзя однозначно сказать, что такие профессиональные черты, как повышенная бдительность, осторожность или осмотрительность – это лишь негативные явления. Быть осторожным, предугадывать негативные последствия событий – важно и полезно.



О профессиональной деформации мы говорим тогда, когда эти качества личности начинают распространяться на другие сферы деятельности, не связанные с профессией. До этого момента, когда профессионал способен дифференцированно подходить к различным ситуациям и выборочно включать свои профнавыки и выработанные качества, в этом случае правильней говорить о профессионально важных качествах, о профессионализме. Когда же человек становится мнительным, осторожным в кругу друзей, семьи и родственников, то здесь уже имеет место профессиональная деформация. Поэтому нельзя однозначно сказать, что это качество носит только отрицательный характер.



Если в процессе работы полицейский в силу своей профессиональной деятельности разделяет людей на преступников и тех, кто ему неинтересен, и в повседневной, вне профессиональной жизни проявляет такие стереотипы, то мы можем говорить, что он утратил часть каких-то своих личностных качеств, таких как способность сопереживать, сочувствовать, устанавливать интимно-личностные отношения. Наверное, в этом случае можно говорить о профессиональной деструкции, когда профессиональная деятельность начала не просто изменять личность, а упрощать ее.



Основа для отпечатка



- Какие специалисты наиболее подвержены профессиональной деформации?



- Это, в первую очередь, работники тех профессий, которые связаны с другими людьми. Военные, полицейские, врачи, учителя, психологи, журналисты относятся к группе риска по профессиональной деформации. Скорее всего, именно на их личность работа наложит наибольший отпечаток. Хотя, конечно, можно выделить профессиональную деформацию и у людей технических специальностей. Например, у программиста, строящего алгоритмы не только на работе при написании программного кода, но и в магазине или на семейном празднике.



- Почему происходит профессиональная деформация?



- Сознание, личность, все психические и психологические качества человека развиваются в деятельности. Поэтому выполнение однотипной, однообразной, монотонной, стереотипной работы накладывает отпечаток на формирование этих качеств. То есть чем мы занимаемся, то на нас и влияет. Поэтому, к примеру, люди творческих профессий эмоциональные и впечатлительные, педагоги склонны к наставничеству и не терпят возражений.



Однако степень и глубина профессиональной деформации может быть различна. Она бывает эпизодическая и устойчивая. Эпизодическая профессиональная деформация может проявляться в единичных периодичных поведенческих проявлениях. Например, учитель приходит домой, а там не убрано, и ставит всем «два». Или военный, вернувшись домой, заявляет родным: «Смирно!». Нельзя сказать, что такое происходит везде и всегда, но в поведении человека проскальзывает.



Устойчивая деформация фиксируется тогда, когда данные поведенческие проявления постоянны во времени и в ситуациях. По степени охвата профессиональная деформация может быть локальная (охватывать какую-то одну из сфер жизни человека, например, поведенческую) либо глобальная, когда она распространяется на всю личность целиком.



- От чего зависит, что у одного признаки деформации отмечаются лишь изредка, а у другого они стали стилем жизни?



- От многих факторов. Во-первых, от специфики самой профессии, а также как долго и увлеченно человек ею занимается, насколько он в нее включен. Во-вторых, от личностных особенностей человека, его «базовой» личности. От тех стереотипов и установок, уже у него имеющихся. Например, если военный командир тактичный и переживающий по своей природе человек, то у него профдеформация будет наступать медленней, чем у того, кто пришел в профессию со своими установками, такими как жесткость, низкий уровень эмпатичности, строгость и требовательность к дисциплине. То есть противоположные свойства личности должны компенсироваться и перерасти в ту, что соответствует профессиональному стереотипному поведению. Поэтому от личности многое зависит.



В-третьих, зависит от социально-психологических факторов. Как долго и сильно человек включен в работу, в каком климате он трудится, в каких межличностных взаимоотношениях находится и пр. Например, если в семье военного или полицейского благоприятный психологический климат, теплые эмоциональные отношения, то это будет препятствовать развитию у него профессиональной деформации. А если, допустим, в доме царят жесткие и холодные отношения, то на эту почву легче перенесутся те качества, которые необходимы для выполнения работы, и профессиональная деформация пойдет быстрее.



Власть развращает



Конечно, наиболее сильный отпечаток на личность оказывает специфика профессии. Выделяют три частных случая профессиональной деформации, носящих во многом деструктивный характер, то есть в результате чего происходит не просто искажение личности, но и страдает сама профессиональная деятельность.



В первую очередь, это синдром профессионального выгорания, когда случается «отравление» общением с людьми, упрощение своего вида деятельности, эмоциональное истощение. Определенный тип поведения и тип личности складывается по принципу механизма психологической защиты, его последствия - развитие цинизма, деперсонализации людей, отношение к другим людям как к неким неодушевленным объектам, рассматриваемым как предмет манипуляции.



Очень сильна профессиональная деформация в управленческой деятельности всех уровней. Выделяют два проявления профессиональной деформации – административный восторг и управленческую эрозию.



Административный восторг – это упоение властью, когда человек получает удовольствие от реализации своих властных полномочий и увлекается администрированием настолько, что управляет уже в ущерб делу. Процесс управления становится важнее результата.



При управленческой эрозии происходит искажение личности, связанное с проявлением эгоцентричности управленца. Деятельность уже направлена не на достижение общих целей, а на сохранение и удержание властных полномочий. Это то, что в обыденном языке мы называем испорченностью властью. Управленец реализует свои властные полномочия в ущерб делу, именно поэтому в различных компаниях существует определенная политика по ротации кадров, вводятся ограничительные сроки возможности занимать те или иные управленческие позиции. Поскольку власть развращает.



- Как не поддаться деформации?



- Всегда проще предотвратить негативные психологические последствия, чем их исправлять. Профилактические меры могут быть связаны с ротацией кадров, гибкой системой мотивации оплаты труда, режимом работы и отдыха, перераспределением функций, возможностью карьерного роста и так далее.



Наверное, вы слышали такую фразу, что профессию нужно менять раз в пять-шесть лет. Это слишком категорично, даже внутри одной профессии есть возможность смены деятельности, то, что называется горизонтальный рост. Допустим, педагог-предметник может стать методистом, выйти на управляющее звено, стать наставником, расширять специализацию. Кардинально менять профессию не стоит, нужно менять специфику своей профессиональной деятельности. Не надо много лет заниматься одним и тем же, есть множество способов роста и изменения внутри самой профессии.



На уровне личности в плане профилактики профессионального выгорания наиболее распространенная рекомендация, и я с ней полностью согласен, это разграничение профессиональной и личной жизни. Причем оно должно быть достаточно жестким. Нельзя нести работу домой и дом нести на работу. Очень важно менять социальные роли. Когда выхожу из дома, я надеваю пальто профессионала, а возвращаясь в семью – снимаю его и облачаюсь в халат отца семейства. Чем более четко человек понимает разницу между своей профессией и личностью, тем более он будет устойчив к профессиональной деформации.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

Вопросы психологу вы можете задать по адресу: Наверняка у каждого из нас среди друзей или родных есть те, кто в даже в непринужденном общении забывает, что сейчас не на работе. Учитель постоянно поучает, психолог пытается устроить сеанс психоанализа, а руководитель выстраивает четкие директивы для домочадцев. Все это результат профессиональной деформации. Что за ней стоит, чем опасна и в чем ее сила, об этом расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- Работа занимает большое место в жизни человека, мы отдаем ей очень много времени. Естественно, профессиональная деятельность не может не сказываться на человеке. Под действием как внешних, так и внутренних факторов происходят определенные изменения в его личности, связанные с выполнением профессиональной деятельности. Такие изменения называют профессиональной деформацией.И, действительно, если мы посмотрим на людей, окружающих нас в обычной повседневной жизни, то относительно некоторых сможем угадать, кем они работают: по тому, как себя ведут, общаются, рассуждают. Это и есть результат профессиональной деформации.Когда мы говорим о деформации, то предполагаем некий негативный контекст, однако нельзя однозначно сказать, что профессиональная деформация — это явление только лишь негативное, изменения в личности могут иметь и позитивные стороны.- Объясню. Наиболее негативным выражением профессиональной деформации является профессиональная деструкция – это разрушение, утрачивание тех или иных качеств личности в связи с выполнением профессиональной деятельности. Например, у следователя в процессе работы складывается определенный склад личности, все зависит от того, какие именно качества исказились, появились или утратились. Например, нельзя однозначно сказать, что такие профессиональные черты, как повышенная бдительность, осторожность или осмотрительность – это лишь негативные явления. Быть осторожным, предугадывать негативные последствия событий – важно и полезно.О профессиональной деформации мы говорим тогда, когда эти качества личности начинают распространяться на другие сферы деятельности, не связанные с профессией. До этого момента, когда профессионал способен дифференцированно подходить к различным ситуациям и выборочно включать свои профнавыки и выработанные качества, в этом случае правильней говорить о профессионально важных качествах, о профессионализме. Когда же человек становится мнительным, осторожным в кругу друзей, семьи и родственников, то здесь уже имеет место профессиональная деформация. Поэтому нельзя однозначно сказать, что это качество носит только отрицательный характер.Если в процессе работы полицейский в силу своей профессиональной деятельности разделяет людей на преступников и тех, кто ему неинтересен, и в повседневной, вне профессиональной жизни проявляет такие стереотипы, то мы можем говорить, что он утратил часть каких-то своих личностных качеств, таких как способность сопереживать, сочувствовать, устанавливать интимно-личностные отношения. Наверное, в этом случае можно говорить о профессиональной деструкции, когда профессиональная деятельность начала не просто изменять личность, а упрощать ее.- Это, в первую очередь, работники тех профессий, которые связаны с другими людьми. Военные, полицейские, врачи, учителя, психологи, журналисты относятся к группе риска по профессиональной деформации. Скорее всего, именно на их личность работа наложит наибольший отпечаток. Хотя, конечно, можно выделить профессиональную деформацию и у людей технических специальностей. Например, у программиста, строящего алгоритмы не только на работе при написании программного кода, но и в магазине или на семейном празднике.- Сознание, личность, все психические и психологические качества человека развиваются в деятельности. Поэтому выполнение однотипной, однообразной, монотонной, стереотипной работы накладывает отпечаток на формирование этих качеств. То есть чем мы занимаемся, то на нас и влияет. Поэтому, к примеру, люди творческих профессий эмоциональные и впечатлительные, педагоги склонны к наставничеству и не терпят возражений.Однако степень и глубина профессиональной деформации может быть различна. Она бывает эпизодическая и устойчивая. Эпизодическая профессиональная деформация может проявляться в единичных периодичных поведенческих проявлениях. Например, учитель приходит домой, а там не убрано, и ставит всем «два». Или военный, вернувшись домой, заявляет родным: «Смирно!». Нельзя сказать, что такое происходит везде и всегда, но в поведении человека проскальзывает.Устойчивая деформация фиксируется тогда, когда данные поведенческие проявления постоянны во времени и в ситуациях. По степени охвата профессиональная деформация может быть локальная (охватывать какую-то одну из сфер жизни человека, например, поведенческую) либо глобальная, когда она распространяется на всю личность целиком.- От многих факторов. Во-первых, от специфики самой профессии, а также как долго и увлеченно человек ею занимается, насколько он в нее включен. Во-вторых, от личностных особенностей человека, его «базовой» личности. От тех стереотипов и установок, уже у него имеющихся. Например, если военный командир тактичный и переживающий по своей природе человек, то у него профдеформация будет наступать медленней, чем у того, кто пришел в профессию со своими установками, такими как жесткость, низкий уровень эмпатичности, строгость и требовательность к дисциплине. То есть противоположные свойства личности должны компенсироваться и перерасти в ту, что соответствует профессиональному стереотипному поведению. Поэтому от личности многое зависит.В-третьих, зависит от социально-психологических факторов. Как долго и сильно человек включен в работу, в каком климате он трудится, в каких межличностных взаимоотношениях находится и пр. Например, если в семье военного или полицейского благоприятный психологический климат, теплые эмоциональные отношения, то это будет препятствовать развитию у него профессиональной деформации. А если, допустим, в доме царят жесткие и холодные отношения, то на эту почву легче перенесутся те качества, которые необходимы для выполнения работы, и профессиональная деформация пойдет быстрее.Конечно, наиболее сильный отпечаток на личность оказывает специфика профессии. Выделяют три частных случая профессиональной деформации, носящих во многом деструктивный характер, то есть в результате чего происходит не просто искажение личности, но и страдает сама профессиональная деятельность.В первую очередь, это синдром профессионального выгорания, когда случается «отравление» общением с людьми, упрощение своего вида деятельности, эмоциональное истощение. Определенный тип поведения и тип личности складывается по принципу механизма психологической защиты, его последствия - развитие цинизма, деперсонализации людей, отношение к другим людям как к неким неодушевленным объектам, рассматриваемым как предмет манипуляции.Очень сильна профессиональная деформация в управленческой деятельности всех уровней. Выделяют два проявления профессиональной деформации – административный восторг и управленческую эрозию.Административный восторг – это упоение властью, когда человек получает удовольствие от реализации своих властных полномочий и увлекается администрированием настолько, что управляет уже в ущерб делу. Процесс управления становится важнее результата.При управленческой эрозии происходит искажение личности, связанное с проявлением эгоцентричности управленца. Деятельность уже направлена не на достижение общих целей, а на сохранение и удержание властных полномочий. Это то, что в обыденном языке мы называем испорченностью властью. Управленец реализует свои властные полномочия в ущерб делу, именно поэтому в различных компаниях существует определенная политика по ротации кадров, вводятся ограничительные сроки возможности занимать те или иные управленческие позиции. Поскольку власть развращает.- Всегда проще предотвратить негативные психологические последствия, чем их исправлять. Профилактические меры могут быть связаны с ротацией кадров, гибкой системой мотивации оплаты труда, режимом работы и отдыха, перераспределением функций, возможностью карьерного роста и так далее.Наверное, вы слышали такую фразу, что профессию нужно менять раз в пять-шесть лет. Это слишком категорично, даже внутри одной профессии есть возможность смены деятельности, то, что называется горизонтальный рост. Допустим, педагог-предметник может стать методистом, выйти на управляющее звено, стать наставником, расширять специализацию. Кардинально менять профессию не стоит, нужно менять специфику своей профессиональной деятельности. Не надо много лет заниматься одним и тем же, есть множество способов роста и изменения внутри самой профессии.На уровне личности в плане профилактики профессионального выгорания наиболее распространенная рекомендация, и я с ней полностью согласен, это разграничение профессиональной и личной жизни. Причем оно должно быть достаточно жестким. Нельзя нести работу домой и дом нести на работу. Очень важно менять социальные роли. Когда выхожу из дома, я надеваю пальто профессионала, а возвращаясь в семью – снимаю его и облачаюсь в халат отца семейства. Чем более четко человек понимает разницу между своей профессией и личностью, тем более он будет устойчив к профессиональной деформации.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru