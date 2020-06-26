В Забайкалье общее число заражения COVID-19 перевалило за 2900

За сутки выявлено 62 подтвержденных новых случаев коронавируса



В Забайкалье сегодня число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 2916. За последние сутки выявлено 62 новых случая, сообщает официальный краевой портал.



Из них 1753 человека вылечены и выписаны из медучреждений, 97 за сутки. На 26 июня зарегистрирован 41 летальный случай.



Заболевание зарегистрировано в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском и Приаргунском районах края.



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