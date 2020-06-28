В Улан-Удэ дан старт молодежному трудовому сезону

В состав трудового отряда мэра вошли активисты различных молодежных организаций, студенты и старшеклассники



27 июня в День Молодежи, в Улан-Удэ в рамках чествования волонтеров COVID-19 состоялось открытие молодежного трудового сезона. С напутственными словами к бойцам трудового отряда обратился мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



- Очень символично, что именно сегодня, в День молодежи, мы даем старт новому движению – Трудовым отрядам молодежи. Мне бы очень хотелось, чтобы бойцы трудовых отрядов трудились также самоотверженно, как и волонтеры в период пандемии, и внесли большой вклад в благоустройство нашего любимого города, сделали его краше, уютнее, чище, - отметил Игорь Шутенков.



В состав трудового отряда мэра г. Улан-Удэ вошли активисты различных молодежных организаций, студенты и старшеклассники. Большой вклад отряды внесут в благоустройство города, а самые активные участники примут участие в реализации муниципального проекта «Зеленый город».



- Молодежный трудовой отряд мэра города Улан-Удэ в составе 30 человек в трех подразделениях, сформированных в Железнодорожном, Октябрьском и Советском районах города, к летнему трудовому сезону 2020 года готов, - доложила капитан трудового отряда Ангелина Головко из молодежной организации «Юность».



Также в летний период ребята будут очищать от бытового мусора городские территории, набережные, парковые зоны, памятники истории, сажать деревья и цветы. С участием членов молодежных трудовых отрядов мэра города Улан-Удэ будут проведены экологических акции по очистке территорий и озеленению парков, скверов, улиц.



Фото: пресс-служба городской администрации

