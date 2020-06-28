Достопримечательность Бурятии: целебные ключи Ута-Булаг

Воды источника помогают при множестве разных заболеваний

Одна из достопримечательностей Иволгинского района Бурятии – целебные источники Ута-Булаг, они же – Янгажинские аршаны. Это комплекс минеральных источников, помогающих при различных болезнях. Источники расположены близ Кяхтинской трассы, за деревней Ключи, ехать нужно через Иволгинск, примерно сорок километров.Ута-Булаг в переводе с бурятского означает «длинный ключ». Родники находятся у подножия лесистого холма, в стороне от автострады. С дороги комплекс источников виден хорошо: здания гостевого комплекса, ограждения и мостик, украшенные яркими хадаками. Всего там насчитывается 16 ключей, помогающих при тех или иных заболеваниях: лёгочных, желудочно-кишечных, глазных, кожных, печени, мочеполовой системы, суставов и других недугах. Каждый источник обозначен табличкой с порядковым номером и описанием целебных свойств. Таблички отличаются по цвету: где надписи сделаны красным, означает, что воду источника нежелательно пить, поскольку состав отрицательно сказывается на желудке. Их рекомендовано использовать для ванн. Где надписи обозначены желтым – пить можно.Воду можно свободно набирать в имеющиеся емкости. Чем и занимаются многочисленные посетители: здесь всегда много людей, возле выходов воды порой образуются очереди. Для удобства посетителей проложены дощатые настилы, лежат ковши и кружки. Кроме того, отсюда открываются красивые виды на окрестную степь.В начале прошлого века вода источника питала Янгажинский дацан, до которого вёл специальный желоб. И по легенде, здесь лечился водами сам Хамбо-лама XII Доржо Итигэлов. При советской власти у родников построили дом отдыха совхоза «Оронгойский», пришедший в упадок после Перестройки. В начала 1960-х ученые провели анализ состава вод, и отнесли их гидрокарбонатным кальциево-магниевым ключам. В воде присутствует радон. Сейчас Ута-Булаг относится к охраняемым природным объектам байкальской территории.В настоящее время популярность источника среди жителей Бурятии возрастает. Его уникальность отметил даже Хамбо-лама Дамба Аюшеев, заявив, что целебные свойства ключей Ута-Булаг не уступают Тункинскому аршану.Василий Тараруев, для "Номер один"Фото автора