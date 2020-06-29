Мэр Улан-Удэ: Поправки в Конституцию дают больше прав муниципалитетам

Игорь Шутенков проголосовал за поправки в Конституцию





27 июня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проголосовал по поправкам в Конституцию страны на избирательном участке №759, сообщили в пресс-службе мэрии города.

- Я проголосовал за предлагаемые изменения в Конституцию, потому что считаю, что нам необходима Конституция, которая будет адекватно отвечать нашему времени и нашим положительным изменениям в стране. Если мы хотим и дальше развиваться, строить нашу жизнь в лучшую сторону, то и основной закон нашей страны должен не тормозить позитивные изменения, - отметил мэр.По мнению Игоря Шутенкова, предлагаемые поправки дают больше прав и региональной власти, и муниципалитетам, чтобы совместно эффективно работать на благо местных жителей.- Прошедший период показывает, когда правительство Бурятии и администрация города работают в одной команде, когда мэр города и глава республики не делят политическую власть, а нацелены на работу в единой команде на благо наших жителей, то эффект от такой работы есть, - сказал мэр Улан-Удэ.27 июня в России также отмечался День молодежи. Игорь Шутенков уверен, что молодые люди сегодня не должны оставаться в стороне, когда вся страна решает судьбу основного закона России.- Надо выразить свое мнение: да-да, нет-нет. Оставаться равнодушным, я считаю, не стоит. Приглашаю всех прийти и выразить свое мнение по предлагаемым поправкам. Сегодня наша молодежь - это наследники нашей великой страны, вам жить в развивающейся России. Приходите, отдавайте свой голос, решайте, как дальше жить, - отметил он.На своем избирательном участке Игорь Шутенков проголосовал и за проекты, предлагаемые к реализации в Улан-Удэ в рамках народного бюджета. Напомним, на каждом избирательном участке горожане могут выбрать одну из двух общегородских задач, которые вошли в бюллетени по итогам голосования на сайте народныйбюджет03.рф: это приобретение муниципальных автобусов и озеленение города. Кроме этого, на каждом округе есть своя индивидуальная часть бюллетеня, куда вошли предложения горожан по решению проблем округа: строительство детских площадок, освещение улиц, ремонт тротуаров и т.д. Те инициативы, которые получат наибольшее число голосов, будут реализованы в городе до конца года.Мэр Улан-Удэ на своем участке проголосовал за инициативы народного бюджета.- Я проголосовал в целом за общегородскую проблему – за развитие общественного транспорта, а на нашем округе – за озеленение сквера возле 63 школы, - поделился Игорь Шутенков.Фото: мэрия Улан-Удэ