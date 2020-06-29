Она будет заниматься переводом законов и произведений литературы





В Бурятии создадут государственную службу языкового перевода, которая будет заниматься официальным переводом законов и нормативных актов органов власти, а также художественным переводом произведений литературы и искусства с русского языка на бурятский и с бурятского на русский. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Новую структуру создадут на базе Республиканского центра «Бэлиг» по поддержке изучения национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности. Соответствующее распоряжение подписано главой Бурятии Алексеем Цыденовым.Служба будет переводить не только нормативно-правовые акты, но и комплексно осуществлять перевод разных текстов, начиная от официальной терминологии, заканчивая театральными постановками и сценариями общественных мероприятий.Кроме того, в проект новой госпрограммы «Сохранение и развитие бурятского языка в РБ на период до 2030 года» включены мероприятия по расширению языковой среды и сферы применения бурятского языка. Именно государственная служба языкового перевода будет переводить на государственные языки Бурятии наименования организаций, учреждений и предприятий, различные таблички и указатели.Как отметили в пресс-службе правительства, выбор республиканского центра «Бэлиг» для создания переводческой структуры неслучаен. Во-первых, его ресурсная база способна обеспечить полный цикл работ по языковому переводу и изданию законов РБ, нормативно-правовых актов и других официальных текстов и терминов на бурятском языке – от перевода до издания сборников, словарей и справочников.Во-вторых, в структуре «Бэлиг» работает созданный в 2019 году Республиканский центр по развитию бурятского языка, в функции которого входят организационно-методические вопросы развития бурятского языка, его изучения и преподавания. В настоящее время центр занимается разработкой проекта новой Государственной программы развития бурятского языка на следующее десятилетие – 2021-2030 годы.В-третьих, нет необходимости создания нового юридического лица со всеми другими расходами. Налицо экономия бюджетных средств.«Актуальность создания службы языкового перевода трудно переоценить. На сегодняшний день ни в одном ВУЗе и ССУЗе страны не ведётся подготовка профессиональных переводчиков с бурятского языка на русский и с русского языка на бурятский. Министерство образования и науки Бурятии планирует совместно с БГУ начать подготовку специалистов по профилю «Перевод и переводоведение». В случае положительного решения этого вопроса, вновь созданная служба станет базой для практической подготовки будущих переводчиков», отметили в пресс-службе правительства.Фото: пресс-служба правительства Бурятии