В Бурятии за нарушение антиковидных правил закрыли 10 кафе и 2 пивнушки

В республике усилят контроль за предприятиями общепита





В Бурятии продолжают регистрировать случаи несоблюдения профилактических мер в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. На заседании Республиканского оперативного штаба 29 июня принято решение об усилении контрольных мероприятий, осуществляемых мобильными группами и сотрудниками Управления Роспотрбенадзора по Бурятии.

- К сожалению, юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги торговли и общественного питания, продолжают нарушать требования по обеспечению эпидемиологической безопасности. Основными нарушениями являются: несоблюдение требований социального дистанцирования между столами в зале, отсутствие запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, кожных антисептиков. Персоналом не представляются справки о прохождении медосмотра, подтверждающие отсутствие контакта с заболевшими COVID-19. За весь период судами республики приостановлена деятельность 12 организаций, в том числе 10 организаций общественного питания и 2 предприятий розничной торговли пивом. Общая сумма наложенных штрафов составляет 112 тысяч рублей, - сообщил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.Так, в «Закусочной» в поселке Восточный на ул. Мунгонова и баре «Барабан» на ул. Степная протока у персонала отсутствовали справки о прохождении работниками медицинского осмотра, подтверждающие в том числе отсутствие контакта с больными новой коронавирусной инфекцией. В баре «Рахат-бар» на ул. Коммунистическая, 43 также не представлены медицинские справки. Кроме того, возле умывальников отсутствует возможность обработки рук кожными антисептиками, мытье и дезинфекция столовой посуды и приборов осуществлялось в двухсекционной ванне вместо трехсекционной.По решению судов работа баров «Рахат-бар» и «Барабан» приостановлена на 30 суток. Деятельность «Закусочной» приостановлена на 60 суток.Фото: pixabay.com