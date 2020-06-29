В Бурятии вокруг коронавирусного села вырыли двойной ров

Власти Тунки пытаются предотвратить «прорывы» в зараженный населенный пункт
Сегодня вокруг карантинного села Шулуты по решению оперштаба под руководством главы тункинского района Ивана Альхеева сделана уже двойная глубокая опашка.
По словам пресс-секретаря главы района Доры Хамагановой, двойные траншеи, по сути, достаточно глубокие двойные рвы, окружили село почти полным кольцом.
«Оказывается, вчера ночью автолюбители смертельно опасного экстрима пытались прорваться в село, где сейчас бушует COVID-19», - рассказала Дора Хамаганова.
- Вспышку «ковида» локализовать достаточно трудно, круг контактных устанавливается. Но сейчас предпринимаем все, чтобы максимально ограничить въезд и выезд из зараженного села Шулуты. В селе Торы также проведена профилактическая работа, проведены профилактические беседы об опасности высококонтагиозного заболевания - COVID-19. На 29 июня зарегистрировано только два новых случая «ковида», 133 человека признаны контактными. В отношении двух жительниц сел Торы и Шулуты, знавших о своих официальных положительных тестах на COVID-19 и заразивших своих родных, односельчан, соседей, по окончании карантина примем меры судебного преследования, - сообщил глава Тунки Иван Альхеев.
Напомним, вспышка коронавируса среди жителей села Торы и Шулуты была зафиксирована 24 июня, там было выявлено 23 случая инфицирования COVID-19. В ходе эпидемиологического расследования Роспотребнадзора выяснилось, что люди, заразились инфекцией на шаманском обряде, который проходил 9-10 июня в селе Шулуты.
По словам Доры Хамагановой, одна многочисленная семья жителей сел Торы и Шулуты кроме обряда провела еще и юбилей.
По состоянию на утро 29 июня в районе всего было зарегистрировано 49 больных. Из них вылечились три человека, двое умерли.
Фото: с личной страницы Доры Хамагановой в Фейсбуке
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