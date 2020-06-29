В Бурятии вокруг коронавирусного села вырыли двойной ров

Власти Тунки пытаются предотвратить «прорывы» в зараженный населенный пункт





Сегодня вокруг карантинного села Шулуты по решению оперштаба под руководством главы тункинского района Ивана Альхеева сделана уже двойная глубокая опашка.

«Оказывается, вчера ночью автолюбители смертельно опасного экстрима пытались прорваться в село, где сейчас бушует COVID-19», - рассказала Дора Хамаганова.



