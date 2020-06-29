Председатель горсовета Улан-Удэ проголосовал по поправкам к Конституции

По словам Чимита Бальжинимаева, он поддержал поправки





Участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ принял председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев. Свой голос он отдал на избирательном участке номер 706 в Железнодорожном районе, сообщили в пресс-службе горсовета.

По словам председателя, он поддержал поправки к Конституции. Чимит Бальжинимаев подчеркнул, что он за стабильность и социальные гарантии, за будущее страны.- «Народный бюджет» это интересный проект, выдвинутый нашим президентом страны. В общегородских вопросах я поддержал пункт по приобретению автобусов для городского автопарка, а на округе проголосовал за приобретение оргтехники для школы №51. Те инициативы жителей, которые не вошли в бюллетень голосования по «Народному бюджету», депутаты горсовета, и уверен, депутаты Народного Хурала возьмут в работу, и мы вместе будем их реализовывать, - уточнил Чимит Бальжинимаев.На сегодня, 29 июня, практически все депутаты Улан-Удэнского горсовета проголосовали досрочно.Напомним, предварительное голосование стартовало 25 июля.Фото: горсовет Улан-Удэ