В Бурятии более 230 тысяч детей получат 10 тысяч рублей по указу президента

Выплаты начнутся в июле





В настоящий момент в Бурятии формируется второй этап выплат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. На эти цели направлено еще 2,4 млрд рублей. В июле отделение Пенсионного фонда по РБ начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Эти средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня уже перечисляются семьям Бурятии.Данная мера поддержки охватит всех детей, которые рождены в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.Для получения средств не надо никуда обращаться, Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основании решений о предоставлении выплат по тем же банковским реквизитам.Родители, которые пока не обращались за выплатами в пенсионный фонд, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев – заявление можно подать до 1 октября.В общей сложности, учитывая все дополнительные меры поддержки, с апреля по июль семьям Бурятии будет перечислено около 5 млрд. руб на детей от 0 до 16 лет. На сегодняшний день уже 232 тысячи детей республики получили первые выплаты по 10 тысяч рублей. Общая сумма перечисленных средств составила свыше 2,3 млрд рублей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии