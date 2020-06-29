В Бурятии перед судом предстанут 10 членов наркосиндиката

Они занимались в республике продажей синтетических наркотиков, создав глубоко законспирированную сеть сбыта

В Бурятии направлено в суд уголовное дело в отношении 10 участников преступного сообщества, занимавшегося незаконным сбытом синтетических наркотиков, сообщили в прокуратуре республики. Они обвиняются в «участии в преступном сообществе», и в от 1 до 28 преступлений, которые квалифицируются как «сбыт или покушение на сбыт наркотических средств, совершенных в значительном, крупном и особо крупном размерах, с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой».Расследованием установлено, что сообщество создано в целях распространения наркотических средств на территориях нескольких регионов России, в том числе Бурятии. Через социальные сети и мессенджеры сформировано его структурное подразделение, в которое вошли жители республики. Установлены 11 участников, которые получали оптовые партии синтетических наркотиков, расфасовывали их и делали закладки в тайниках для последующего сбыта через интернет-магазин. Трое из участников преступного сообщества в последующем объединились и создали самостоятельную преступную группу, организовав дополнительные каналы поставки оптовых партий наркотиков.Преступная деятельность пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников республиканских управления ФСБ и министерства внутренних дел. Изъято более 1,4 килограмма синтетических наркотических средств. Прокуратурой республики с одним из соучастников заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.Дело расследовано Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Бурятия, уточняют в его пресс-службе. Как установлено в ходе следствия, 11 граждан в возрасте от 18 до 29 лет занимались противоправной деятельностью с июня 2018 по февраль 2019 года в. Улан-Удэ и в районах Бурятии. Двое мужчин, 21 и 23 лет, приобретали наркотики в Московской и Новосибирской областях, в Забайкальском крае и перевозили в Улан-Удэ, где в арендованной квартире фасовали зелье на мелкооптовые партии, предназначенные для курьеров-закладчиков.Курьеры, среди которых одна девушка, оборудовали тайники с «розничными» партиями наркотиков, предназначенными непосредственно для потребителей наркотических средств. Сбыт наркотических средств происходил с использованием программ, использующих сеть интернет. Полученные в результате противоправной деятельности денежные средства перечислялись на счета электронных платежных систем, в том числе, использующих криптовалюту. Наркодилеры соблюдали меры предосторожности и строгой конспирации.Кроме того, в ходе оперативной разработки деятельности вышеуказанного сообщества, выявлена и пресечена деятельность еще одной организованной группы, занимавшейся незаконным сбытом синтетических наркотиков на территории Бурятии, в том числе в особо крупном размере. В нее входил один из участников сообщества, который совершил в общей сложности 29 особо тяжких преступлений.В ходе следствия установлена причастность участников сообщества к 73 преступлениям, 72 из которых относятся к категории особо тяжких, в том числе выявлены преступления, совершенные участниками организованных групп: незаконный оборот оружия и тайное хищение чужого имущества в значительном размере.Трое граждан заключены под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Отметим, что фигуранты ранее не судимы, социализированы, трое имеют малолетних детей, пятеро были трудоустроены, двое участвовали в противоправной деятельности, будучи студентами.Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Улан-Удэ.Фото: МВД по Бурятии