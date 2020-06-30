Улан-Удэ поставят под ножи

В Бурятии откроется мастерская Жигжита Баясхаланова по созданию бурятских ножей



Проект «Хутага» по изготовлению бурятских национальных ножей реализуют в Бурятии. Такую идею оружейника, члена Союза художников России Жигжита Баясхаланова поддержал глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Сейчас при помощи министерства промышленности и торговли республики подбирают площадку под проект. Оборудование для промышленного цеха в Улан-Удэ уже имеется. В помещении площадью около 350 квадратных метров развернётся не только мастерская по обточке клинков, работе с кожей и деревом, но и упаковочный цех, класс для обучения оружейному делу, фотозона и витрины, где можно будет купить ножи. Здесь будут продаваться ножи разного назначения. Это и кухонные, и ювелирные подарочные, и ножи для активного отдыха.



Пока у Жигжита Баясхаланова есть небольшая мастерская в Санкт-Петербурге, где он с коллегами делает бурятские ножи. В мастерской в Бурятии планируется не только открыть производство и продажу, но и обучать студентов и выпускников ссузов и вузов Бурятии – художников, ювелиров и не только.



«У меня есть мечта создать масштабный бренд, благодаря которому мы могли бы показывать нашу культуру через призму национальных бурятских ножей. Мы хотели бы не только масштабировать нашу мастерскую, но и развивать возможности молодых оружейников Бурятии. Создание ножей – это отдельная культура, а в Бурятии богатая школа мастеров. Наш проект поможет более опытным оружейникам передать свои знания и мастерство, которые нам достались от наших предков, нашим талантливым молодым землякам», - поделился оружейник.



Жигжит Баясхаланов отмечает, что оружейное дело в России очень развито. Известные оружейные заводы есть в Туле, Златоусте, Дагестане и в Якутии. По его мнению, бурятские ножи могут быть столь же популярны.



«У нас есть, что показать. Цель проекта - сделать доступными для покупки ножи Бурятии не только в самой республике и в России, но и далеко за рубежом. Мы с нашими ножами выезжали на выставки Германию, Францию, Италию. В январе ездили в Китай. Опыт презентации наших изделий показал, что появление завода в Бурятии очень актуально. Предприятия позволит не только популяризовать бурятскую культуру через национальные ножи, но и реализовать творческий потенциал молодых умельцев», - подчеркнул он.



В дальнейшем мастерская планирует наладить сотрудничество с государственным учреждениями, выставками, музеями.



Жигжит Баирович Баясхаланов – ювелир-оружейник, член Союза художников России, автор, создающий эксклюзивные художественные ножи и скульптуры в национальном стиле. В его работах ярко выражен авторский стиль и бурятский национальный стиль. Идеи для своих работ мастер черпает в наследии предков, вдохновляясь бурятским эпосом и заимствуя мотивы национального бурятского костюма и орнамента. Для декорирования использует элементы традиционной бурятской символики. В настоящее время Жигжит Баясхаланов живет и трудится в Санкт-Петербурге. Здесь он основал свою мастерскую-студию, где вместе с коллегами – мастерами из разных уголков России создает национальные ножи и скульптуры.



Фото: egov-buryatia.ru



