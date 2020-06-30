Почти 330 тысяч избирателей Бурятии определились по поправкам в Конституцию

В том числе в помещениях для голосования бюллетени заполнили более 209 тысяч человек



В Бурятии сегодня на 8:00 приняли участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в Основной Закон страны 329 458 человек, в том числе в помещениях для голосования - 209 443, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Напомним, досрочное голосование началось с 15 июня в труднодоступных местах Бурятии, а основной этап – с 25 июня.



В Улан-Удэ всего приняло участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на утро 29 июня 113 246 граждан, в том числе в помещениях для голосования – 78 565.



Основной этап голосования стартовал с 25 июня на всей территории Бурятии. Голосование проходит на 837 участках для голосования: 814 – образованных в общем порядке, 23 – участках для голосования в местах временного пребывания участников голосования, а также вне помещений для голосования.



Отметим, с 25 по 30 июня избирательные участки по всей республике работают 8:00 до 20:00 часов. В последний день общероссийского голосования - 1 июля избирательные участки будут также работать с 8:00 утра до 20:00 вечера. Проголосовать на дому по письменным или устным обращениям можно будет с 25 июня по 1 июля. Для этого необходимо позвонить на номер 112 и подать заявку не позднее 17:00 часов 1 июля 2020 года.



Фото: egov-buryatia.ru



