Комитет Хурала поддержал кандидата на пост детского омбудсмена

Наталья Ганькина против карательного механизма, когда по звонку соседей ребенка сразу изымают из семьи



Комитет по социальной политике Народного Хурала Бурятии единогласно поддержал кандидатуру Натальи Ганькиной для дачи согласия главе республики на назначение ее на государственную должность уполномоченного по правам ребенка в регионе.



Вопрос внесен в повестку очередной двенадцатой сессии парламента, сообщили в его пресс-службе.



Кандидата представила председатель Комитета государственной службы и кадровой политики администрации главы и правительства Лариса Гончикова. По ее словам, Наталья Ганькина имеет высшее юридическое образование. В течение 12 лет она работала в прокуратуре республики. В настоящее время занимает должность начальника отдела антикоррупционой экспертизы, договорной и судебной работы государственно-правового комитета администрации главы и правительства Бурятии.



Парламентарии поинтересовались у кандидата видением основных направлений деятельности детского омбудсмена. По словам Натальи Ганькиной, среди приоритетов - охрана жизни и здоровья детей, меры поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работа с детьми, которые вступили в конфликт с законом.



«Важное направление - рассмотрение обращений граждан, проведение личных приемов, выезды в районы. Именно выезды на место позволяют лично увидеть самые болезненные вопросы и позволяют оперативно и эффективно защищать права детей на местах», - пояснила она.



Наталья Ганькина положительно отозвалась о принятых в 2019 году законах, которые предоставили право уполномоченному по правам ребенка самостоятельно обращаться в суд с заявлением об оспаривании действий органов власти, должностных лиц, которые нарушают права детей.



Заместитель председателя профильного комитета Народного Хурала Светлана Будаева поинтересовалась, насколько сегодня общественность может помочь в работе уполномоченного? «Возможно, многие, когда видят жестокое обращение взрослых с ребенком, не сигнализируют вовремя. Может, активнее привлекать общественность?» – спросила парламентарий.



Наталья Ганькина ответила, что органы социальной защиты, анализируя причины произошедших ЧП, часто приходят к выводу, «что многие видели, замечали, но своевременно не подавали сигнал». По ее мнению, надо развивать общественные институты, чтобы предотвращать ЧП с детьми. При этом необходимо «соблюдать баланс, чтобы система не превратилась в карательный механизм, когда по единственному звонку со стороны соседей ребенка изымали из семьи».



Председатель комитета Игорь Марковец обратил внимание на то, что в работе уполномоченного по правам ребенка необходимо налаживать системное взаимодействие с органами государственной власти защиты прав ребенка, «чтобы вместе четко и слаженно работать».



Фото: hural-buryatia.ru

