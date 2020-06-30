У-УАЗ помог закупить 7400 защитных костюмов медикам Бурятии

Костюмы уходят в Центр медицины катастроф, в поликлиники и стационары

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (Ростех) перечислил материальную помощь Фонду «Центр развития бизнеса» для приобретения средств индивидуальной защиты медикам, работающим в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.На перечисленные средства для передачи в больницы республики приобретено 7400 одноразовых защитных костюмов из нетканого материала «спандбонд», из которого шьют и медицинские маски, сообщили в пресс-службе У-УАЗ.«Мы поддерживаем медиков, находящихся на переднем крае борьбы с эпидемией COVID-19. Мы знаем, насколько им сложно, какая у них сумасшедшая и физическая, и психологическая нагрузка. Возможными доступными средствами мы помогаем обеспечить безопасность их труда. Особенно важно обеспечить медиков средствами защиты перед угрозой второй волны пандемии», - отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.«Приятно, что крупный бизнес проявляет социальную активность и действительно - не словом, а делом - помогает нашим медикам и республике справится с пандемией и ее последствиями. Ранее финансовую поддержку оказали другие предприятия республики. Мы крайне благодарны за поддержку», - подчеркнул министр промышленности и торговли Бурятии Сергей Желтиков.Обеспечить медицинский персонал всем необходимым сейчас задача номер один. Ежедневно, сталкиваясь лицом к лицу с опасной болезнью, они экипируются масками, перчатками и халатами. Запас этих защитных средств необходимо постоянно пополнять.«Сегодня мы получили гуманитарную помощь в виде одноразовых халатов. И большой бизнес, и граждане, помогают в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Мы распределяем средства индивидуальной защиты не только для Центра медицины катастроф, они уходят в поликлиники, стационары, специалистам, которые непосредственно работают с пациентами. В том числе, для бригад экстренного реагирования санитарной авиации Центра медицины катастроф, которые занимаются вопросами эвакуацией тяжелых пациентов с ковид из районов, поэтому эта помощь всегда нужна, всегда будет иметь важное значение. Хотелось бы сказать огромное спасибо нашему авиазаводу, «Вертолетам России», что они не остались в стороне и оказали помощь в борьбе с ковидом», - рассказал главный врач Территориального центра медицины катастроф Бурятии Вячеслав Тимкин.Ранее Улан-Удэнский авиационный завод через волонтерское движение оказал материальную поддержку незащищенным слоям населения. Пожертвования были направлены штабам волонтерского движения Бурятии для безвозмездной передачи продуктовых наборов маломобильным гражданам, другим незащищенным слоям населения. Около 500 продуктовых наборов, средства индивидуальной защиты, топливо были закуплены единым региональным волонтёрским штабом по оказанию помощи пожилым людям и маломобильным гражданам в Бурятии, а также волонтерским штабом на базе ресурсного центра добровольчества «ДоброДом».Фото: У-УАЗ