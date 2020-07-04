В Бурятии сотни льготников не могут дождаться жилья

Даже после решения суда в свою пользу получить жилплощадь надлежащего качества большая проблема



Дети-сироты, жители аварийных домов, бамовцы, а также многие другие категории людей годами стоят в очередях за положенной им по закону квартирой. Но даже после решения суда в свою пользу получить жилплощадь надлежащего качества большая проблема. «Номер один» собрал информацию о тех, кому жилье положено, но никак не выдается.



Нет сил ждать



Представьте себе, будто у вас есть однокомнатная квартира в городе, но вам нельзя в нее заехать, нельзя пустить туда арендаторов, равно как и продать ее. При этом вы вынуждены каждый месяц платить за съем жилья для себя и семьи. Получается неприятно. Примерно в таком положении находится около 4 тыс. детей-сирот в республике. У некоторых даже есть «козырь в рукаве» - постановление суда, где прописано, что Минсоцзащиты должно в срочном порядке предоставить сиротам квартиру. Несмотря на это, некоторые из сирот не могут заселиться в собственное жилье уже длительное время.



Недавно прокуратура защитила права студентки БГУ на получение бесплатного жилья. Министерство социальной защиты отказалось выдавать жилье студентке Бурятского государственного университета, хотя право на получение бесплатного жилья у нее есть и по закону она его должна была получить по достижении возраста 18 лет. Прокурор Советского района Улан-Удэ обратился с иском в Железнодорожный районный суд. Суд, однако, отказал в удовлетворении иска в связи с тем, что на период обучения в вузе девушка жильем обеспечена.



Прокурор решил обжаловать приговор в Верховном суде. Суд апелляционной инстанции восстановил справедливость и обязал Министерство социальной защиты населения республики обеспечить сироту жильем.



Подобных случаев в судебной практике достаточно много. Всего свое жилье в Бурятии ждут 3961 человек (сироты старше 18 лет).



Семеро по лавкам



Право на бесплатное жилье от государства имеют и многодетные семьи. Чтобы получить квартиру, нужно родить шестерых детей. В соответствии с законом республики семьи, имеющие шесть и более несовершеннолетних детей, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилых помещений за счет средств республиканского бюджета из расчета 11 квадратных метров общей площади жилья на каждого рожденного ребенка в возрасте до 18 лет.



Семья вправе использовать единовременную денежную выплату на приобретение жилья при долевом или индивидуальном строительстве. Приобретаемое жилье оформляется в собственность всех детей.



Всего такой возможностью в Бурятии воспользовались 267 семей, 433 семьи еще ждут улучшения жилищных условий. Средний размер данной выплаты в республике составляет 2,2 млн рублей.



Ветераны тоже ждут



Бесплатное жилье положено также ветеранам и инвалидам боевых действий. Средства на это выделяются из федерального бюджета в соответствии с Законом «О ветеранах». Квартиры смогли получить 182 ветерана, в очереди стоят еще 136 человек.



Что касается участников и инвалидов Великой Отечественной войны, то все они обеспечены жильем в первоочередном порядке. Правда, только те, кто признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.



- В Минстрой России направлена заявка на выделение средств из федерального бюджета на обеспечение жильем одной вдовы участника ВОВ, вставшей на учет в конце апреля 2020 года, - сообщают в Минсоцзащиты Бурятии.



Однако неизвестно, сколько ветеранов труда нуждаются в улучшении жилищных условий и дождутся ли они когда-либо своих квартир. Или же так и будут до конца жизни коротать дни в домах без удобств?



Аварийные «квадраты»



В республике на сегодняшний день почти 7 тыс. человек живут в аварийных домах. И это только те, кто успел признать свои дома аварийными до 1 января 2017 года.



- В период 2019-2024 гг. предусмотрено финансирование в объеме 4,4 млрд рублей для расселения почти 7 тыс. человек из 94,1 тыс. квадратных метров аварийного жилья. В 2019 году переселены 227 человек из 4,2 тыс. квадратных метров аварийного жилья, целевые показатели 2019 года Республикой Бурятия выполнены в полном объеме. В 2020 году планируется переселить 380 человек, проживающих на 6,9 тыс. квадратных метрах аварийного жилищного фонда, - бодро отчитываются в Минстрое республики.



С переселением из зоны БАМа картина еще менее радостная – переехать должны 2040 семей. «Исходя из установленного на 2020 год объема финансирования, в 2020 году планируется переселить 78 семей», - отмечают в Минстрое.



Что касается очереди инвалидов, квартиры или денежные выплаты ожидают 459 человек (те, кто встал на очередь до 1 января 2005 года, этим гражданам жилье должно выдать Минсоцзащиты).



Тех, кто встал на очередь в 2005 году и позднее, в разы больше. В одном только Улан-Удэ жилье ожидают 1812 инвалидов. Не получают квартиры от государства и те, кто в очереди стоять не должен, кто имеет право на первоочередное получение жилья – это граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ними в одной квартире невозможно. Таких в Улан-Удэ насчитывается 110 человек.



Единственный шанс на получение жилья для многих – это обращение в суд, однако и решения суда чиновники стараются оспаривать, делают все, лишь бы не выдать льготнику жилье. Поэтому все, кто могут, покупают жилье самостоятельно, а у кого такой возможности нет, ютятся в полусгнивших, промерзающих насквозь квартирах.



Лариса Ситник, «Номер один».