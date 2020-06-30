В Бурятии с начала весны произошло почти 370 лесных пожаров

Оперативность тушения пожаров в республике в первые сутки – 85,5%



В Бурятии с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 368 лесных пожаров на общей площади 74,4 тысячи гектаров. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 320 лесных пожаров на общей площади чуть больше 58 тысяч гектаров, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйство.



Сдерживать огненную стихию в тайге помогает ежедневное патрулирование лесных массивов, которое проводят лесники, совместно с сотрудниками МЧС и МВД.



С начала пожароопасного сезона проведено почти 15 тысяч рейдов патрулирования, выявлено 2619 нарушений правил пожарной безопасности. Рассмотрено более 1300 административных дел, а сумма наложенных штрафов превысила 6,8 миллиона рублей.



«Конечно же, это очень высокие показатели. Самая главная задача – это не допустить пожаров. Мы не гонимся за протоколами, мы только стремимся, чтобы на территории республики было чистое небо, чтобы не страдали наши леса, поля. И самая главная задача на сегодня – это не допустить перехода огня с лесного массива на населенные пункты» - сказал заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.



На сегодня по вине человека возникло более 63% всех лесных пожаров. Оперативность тушения лесных пожаров в первые сутки в Бурятии– 85,5%.



Фото: РАЛХ

