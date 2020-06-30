«Селигдар» запустит золотоизвлекательную фабрику в Бурятии

Правительство Бурятии и акционерное общество «Селигдар» заключили соглашение о сотрудничестве



Правительство Бурятии и публичное акционерное общество «Селигдар» заключили соглашение о сотрудничестве, которое подписали глава Бурятии Алексей Цыденов и президент ПАО Константин Бейрит, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Соглашение призвано развивать долгосрочные партнерские отношения в области социально-экономического развития Бурятии и хозяйственных обществ, входящих в группу компаний ПАО «Селигдар». Сегодня ее дочернее предприятие ООО «Артель старателей «Сининда-1» работает в Северо-Байкальском районе.



«Компания «Селигдар» провела сложные исследовательские работы в Бурятии. Исследовалась руда, возможности добычи. Сейчас уже работа близится к финалу: заканчивается строительство фабрики. Общий объем капиталовложений – примерно 800 миллионов рублей. Фабрика позволит «Артели старателей Сининда-1» создать 250 рабочих мест и выйти на совершенно новый уровень добычи - 300-500 кг золота. А каждое рабочее место на фабрике - это примерно еще три рабочих места в сфере обеспечения жизнедеятельности золотодобытчиков в Северо-Байкальском районе Бурятии. Это позволит району жить совершенно по-другому. Причем здесь используется современная технология по извлечению драгоценного металла с минимальным ущербом окружающей среде», - говорит Константин Бейрит.



Главные направления взаимодействия между сторонами – участие ПАО «Селигдар» в реализации программ и проектов социально-экономического развития республики, взаимодействие сторон в рамках мобилизации материальных, интеллектуальных ресурсов и реализации инвестиционных проектов компании. Компания обязуется осуществлять социально-ориентированную политику, ежегодного утверждая перечень социальных мероприятий, выполняемых за счет собственных средств.



Отдельное направление – обеспечение широких возможностей для трудоустройства и профориентации местного населения в рамках действующей в ПАО «Селигдар» стратегии устойчивого развития и общей социальной политики.



Стороны договорились о взаимном информационном обмене информацией и сведениями, необходимыми для работы, проведении взаимных консультаций, рабочих встреч и совещаний по широкому кругу социально-экономических вопросов. В том числе по разработке и реализации комплексных мероприятий по предотвращению и ликвидации возможных загрязнений окружающей среды.



Сейчас на предприятии работает около 200 специалистов. «Артель старателей Сининда-1» за 2019 год выплатила 104,6 миллиона рублей налогов и страховых взносов.



Фото: egov-buryatia.ru

