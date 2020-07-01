Рецепт против вируса

Безопасность превыше всего!

Если для того, чтобы защитить народ, потребуется превратить Бурятию в зону строгого режима, то ничего не попишешь - надо терпеть и ходить по-маленькому с разрешения чиновников.

Вокруг карантинного села Шулуты чиновники постановили вырыть двойной ров. Таким образом тункинские власти пытаются предотвратить «прорывы» в зараженный населенный пункт.- Оказывается, вчера ночью автолюбители смертельно опасного экстрима пытались прорваться в село, где сейчас бушует COVID-19, - пишут очевидцы.Маловато будет. Почему бы не вырыть ров вокруг Бурятии? И почему мы до этого не додумались раньше? В апреле? Схема-то отличная! Народной стройкой выкапываем «противоковидный» ров, заливаем его водой, предварительно снабдив кольями. Ставим вышки с автоматчиками – и вуаля! Никакой вирус не проник бы!Правда, имеется еще воздушный транспорт. Но и здесь есть решение: окопать такими рвами все аэропорты. Это, помимо защиты от пандемии, решило бы целый ряд проблем. Во-первых, у людей была бы работа – копать. Во-вторых, копающие люди физически активны, а значит здоровы. В-третьих, мы остановили бы миграцию населения из республики.Столько зайцев одним выстрелом. Остается только создать республиканскую программу и попросить у Кремля несколько миллиардов на ее реализацию. И тогда заживем!Нарисовал Укусика Покусай