В Бурятии в реке Джида утонул пятилетний малыш

Со старшим братом они пошли на реку без сопровождения взрослых
Вблизи села Петропавловка Джидинского района двое детей девяти и пяти лет без сопровождения взрослых пошли на реку Джида. Пока старший ребенок рыбачил, пятилетний малыш упал в воду.
Купавшиеся неподалеку дети увидели это и вытащили его, но было поздно – спасти малыша не удалось, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Номер один», в Бурятии с наступлением жары растет число утонувших. Инциденты происходят и в Улан-Удэ, и в сельских районах республики.
Фото: pixabay.com
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