В Бурятии в реке Джида утонул пятилетний малыш

Со старшим братом они пошли на реку без сопровождения взрослых



Вблизи села Петропавловка Джидинского района двое детей девяти и пяти лет без сопровождения взрослых пошли на реку Джида. Пока старший ребенок рыбачил, пятилетний малыш упал в воду.



Купавшиеся неподалеку дети увидели это и вытащили его, но было поздно – спасти малыша не удалось, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.







Фото: pixabay.com

Вблизи села Петропавловка Джидинского района двое детей девяти и пяти лет без сопровождения взрослых пошли на реку Джида. Пока старший ребенок рыбачил, пятилетний малыш упал в воду.Купавшиеся неподалеку дети увидели это и вытащили его, но было поздно – спасти малыша не удалось, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС. Как сообщал «Номер один» , в Бурятии с наступлением жары растет число утонувших. Инциденты происходят и в Улан-Удэ, и в сельских районах республики.Фото: pixabay.com