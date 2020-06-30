Житель Бурятии предстанет перед судом за грабеж ветерана войны

Мужчина напал на 92-летнего ветерана в День Победы, увидев в его руках деньги



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, обвиняемого в «грабеже, совершенном с применением насилия», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, в начале мая нынешнего года обвиняемый приехал из Улан-Удэ в село Гремячинск Прибайкальского района на заработки и стал проживать в доме у своего знакомого вместе с его престарелым отцом – 92-летним ветераном Великой Отечественной войны. В День Победы 9 мая с утра приезжий мужчина в деревне со случайными знакомыми употреблял спиртные напитки, после чего около полудня вернулся в дом к ветерану, которого незадолго до этого посетили работники администрации, вручили деньги и юбилейную медаль.



Увидев в руках старика купюры, злоумышленник попросил купить ему алкоголь, но получив отказ, напал на потерпевшего, вывернул руку, выхватил деньги в сумме 4000 рублей, забрал медаль и скрылся с места происшествия.



После обращения ветерана в правоохранительные органы злоумышленник сразу был задержан. Часть похищенных денежных средств в сумме 3200 рублей злоумышленник успел потратить, оставшиеся 800 рублей и медаль у него изъяты и возвращены потерпевшему.



Сотрудники следственного управления, приняв уголовное дело к производству, сразу решили за счет собственных денежных средств возместить ветерану причиненный имущественный ущерб и незамедлительно передали потерпевшему деньги.



Чуть больше месяца потребовалось следствию для того, чтобы полностью собрать необходимые доказательства, подтверждающие вину злоумышленника. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: buryatia.sledcom.ru

