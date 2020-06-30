В Улан-Удэ адвокат обвиняется в крупном мошенничестве

Она пыталась получить с осужденного клиента за смягчение наказания 2 млн рублей якобы на подкуп судей
В Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката, которая обвиняется в «покушении на мошенничество в особо крупном размере», сообщили в прокуратуре республики.
Из материалов уголовного дела следует, что адвокат представляла в суде интересы осужденного к лишению свободы при рассмотрении ходатайств об условно-досрочном освобождении, смягчении наказания и замене вида исправительного учреждения.
В ходе бесед адвокат довела до своего клиента ложную информацию о якобы проведенных ею переговорах с судьями и прокурорами и необходимости дачи им взяток в размере 2 миллионов рублей за положительное рассмотрение заявленных ходатайств.
Заподозрив обман, осужденный обратился с заявлением в правоохранительные органы. В рамках оперативно-розыскных мероприятий адвокат задержана после передачи ей 1 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
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