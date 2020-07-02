Глава Минздрава Бурятии получила представление прокуратуры

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями не давали бесплатных лекарств





Как сообщили в прокуратуре Бурятии, госпрограммой «Развитие здравоохранения» предусмотрено, что с 1 января 2020 года граждане, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены оперативные вмешательства по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, имеют право на обеспечение в течение года лекарствами за счет средств федерального бюджета.

«Прокурорской проверкой установлено, что в нарушение федерального законодательства на 1 июня 2020 года необходимыми лекарствами не обеспечены 844 гражданина с сердечно-сосудистыми заболеваниями», сообщили о реальном положении дел в надзорном ведомстве.Прокуратура республики внесла министру здравоохранения Бурятии представление об устранении нарушений закона, о ситуации также был проинформирован глава республики.«По результатам рассмотрения информации 442 гражданина получили лекарства, обеспечение остальных граждан продолжается», сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»