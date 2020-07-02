Народный Хурал Бурятии хочет поддержать частных перевозчиков

«Ковидный» кризис общественного транспорта в Улан-Удэ резко обострил его старые проблемы
Комиссия Народного Хурала Бурятии по социально-экономическому развитию Улан-Удэ рассмотрела вопрос о возмещении частным перевозчикам на муниципальных маршрутах части доходов, недополученных ими из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Перевозчиков решено поддержать, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.
В 2020 году парк автобусов Улан-Удэ по сравнению с предыдущими годами сократился почти на 20 процентов. Отток частных перевозчиков увеличился в марте-апреле из-за трехкратного уменьшения пассажиропотока, отметил председатель Комитета по транспорту и потребительскому рынку Улан-Удэ Юрий Ткачев. Перевозчики говорят о том, что собираемой выручки хватает сегодня только на заправку автобусов, и то, зачастую, на неполный день. Нет средств на ремонт автомобиля, установку контрольно-кассовых аппаратов. Между тем, тариф менялся в последний раз в 2015 году.
«Чтобы поддержать перевозчиков, были предусмотрены субсидии в размере 15 тысяч рублей на транспортное средство, осуществлявшее перевозки в апреле и 10 тысяч рублей на не работавшее транспортное средство. Сумма по Улан-Удэ составила 17,5 миллиона рублей. Семи городским перевозчикам из 16 деньги уже выплачены», - пояснил Юрий Ткачев.
Однако, несмотря на предоставленную господдержку, количество автобусов и маршрутных такси продолжает уменьшаться. Комиссией Народного Хурала по социально-экономическому развитию Улан-Удэ совместно с администрацией города и правительством республики прорабатываются дополнительные меры поддержки перевозчиков – это выплаты по 10 тысяч рублей с мая по август, на что необходимо 51,6 миллиона рублей.
Итого, в общей сложности маршрутчики получат более 69 миллионов рублей. Цифра вполне заметная для бюджета, который сами перевозчики, как ни странно, почти не пополняют. В ходе обсуждения проблемы депутат Дмитрий Дружинин обратил внимание на небольшую собираемость налогов в отрасли: «У нас такое количество перевозчиков, а совокупно уплаченный налог за 2019 год всего миллион рублей? Если мы идем на оказание мер поддержки, то должны быть уверены, что количество налогов вырастет», - подчеркнул он.
Коллегу поддержал руководитель комиссии Михаил Степанов. Он отметил, что частники находятся «даже не в серой, а в черной зоне по уплате налогов» и для того, чтобы вывести их из тени необходимо устанавливать контрольно-кассовые аппараты.
Юрий Ткачев заверил депутатов, что до 1 октября кассовые аппараты должны быть установлены на все транспортные средства: «Рассчитываем, что собираемость налога увеличится в десятки раз, а вопрос о росте тарифа на проезд будет перенесен на осень».
Вопрос о предоставлении субсидий по инициативе депутатов планируется рассмотреть на очередной сессии Народного Хурала в рамках изменений республиканского бюджета. И, судя по всему, вопрос будет не из простых.
Как сообщал «Номер один», из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса пассажиропоток на городских маршрутах действительно значительно уменьшился, что повлекло за собой устойчивый отток подвижного состава у частных перевозчиков в Улан-Удэ. Так, на 1 мая городской автопарк снизился с 1415 единиц до 1290 единиц. Однако сокращение парка во многом связано не с ограничениями в период пандемии, а именно с низкими тарифами. Уровень доходов перевозчиков не обеспечивает возможность обновления подвижного состава и не покрывает объем затрат на исполнение законодательных требований к регулярным перевозкам.
«Мы подготовим весь необходимый пакет документов. В этой связи мы вплотную работаем с мэрией, с депутатами Народного Хурала и горсовета. Нам важно, чтобы городской перевозчик работал стабильно, и чтобы наши жители могли комфортно и безопасно ездить на общественном транспорте», - сказал на республиканском штабе по экономике министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Аюшеев.
«Надо, чтобы парк автобусов сохранился. Прошу, чтобы за этим велся мониторинг. Нужно, чтобы интервал движения общественного транспорта был небольшой, и люди на остановках не стояли», - дал поручение администрации Улан-Удэ Алексей Цыденов.
Что же касается, самого острого вопроса, возникающего при обсуждении маршрутной сети города - цены за проезд, то о нем рассказывал «Номер один» в специальной публикации по этой теме. Еще полгода назад перевозчики направили в администрацию Улан-Удэ документы с предложением поднять стоимость проезда в маршрутных автобусах, ссылаясь на рост цен на ГСМ и покупку нового оборудования.
До этого тариф менялся в 2013 и 2016 годах. В 2013 году стоимость подскочила с 15 до 17 рублей – перевозчики обосновывали повышение необходимостью замены «Истан» на новые, сертифицированные автобусы. В 2016-м вновь рост – с 17 до 20 рублей – на этот раз маршрутчики заявили, что себестоимость перевозки одного пассажира значительно возросла. Тогда же они говорили о необходимости установки автоинформаторов и видеорегистраторов. Основные составляющие при расчете тарифа - топливо, оплата труда, смазочные и эксплуатационные материалы, износ, ремонт шин, техническое обслуживание. Новинкой должны стать введение системы ГЛОНАСС, тахографов и онлайн-касс.
«Пока никто не закупает оборудование, которое должно будет применяться. А организации не вправе выпускать водителей без него, потому что штрафные санкции очень большие», – пояснял ранее председатель профсоюза работников автотранспорта Бурятии Игорь Сластин.
Власти, в свою очередь, заявляют, что пытаются снизить нагрузку на перевозчиков. Они договорились с производителями тахографов, установок системы ГЛОНАСС и кассовых аппаратов о предоставлении рассрочки. Но самое главное тут – тариф. Решается вопрос, повышать его или нет. «Маршрутчики» уже передали свои расчеты в комитет экономического развития. Они предлагают повысить стоимость проезда до 28 рублей – это экономически обоснованный тариф при минимальной загрузке.
«Комитет экономического развития пока по своей методике посчитал. Получилось чуть выше 24 рублей», – сообщил тогда председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков.
Рядовые водители жалуются, что траты только растут, в отличие от тарифа за проезд. «У нас нет материальной возможности приобрести все это недешевое оборудование. Эти системы «тянут» на 100 тысяч рублей. Где взять такие деньги? У нас и так каждый месяц уходит около 57 тысяч рублей на взносы, ежедневное посещение врачей, путевки, топливо, которое постоянно дорожает. И это в лучшем случае, если не придется тратиться на ремонт авто. Дайте людям кредиты под малые проценты, понизьте налоги, и частники сами заполнят вакуум нехватки автобусов в Бурятии, причем новыми», - поделился водитель одного из маршрутов Иван Николайчук.
Горожане, разумеется, против повышения цен на проезд.
Ну, а новые краски в старые споры могут внести итоги голосования по «Народному бюджету» Улан-Удэ, за который горожане голосовали одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Напомним, благодаря проекту «Народный бюджет» жители Улан-Удэ голосовали за решение самой важной для города и его микрорайона проблемы или вносили свое предложение прямо в бюллетень для голосования. В числе вариантов - улучшение работы общественного транспорта за счет приобретения 20 новых автобусов и озеленение города. Если это предложение побеждает, то суммы «Народного бюджета», которая определена на город, как раз хватает на покупку 20 автобусов.
Причем, ранее уже принято еще одно важное решение благодаря поддержке ДФО. Улан-Удэ в рамках дальневосточной субсидии будет выделено финансирование на приобретение автобусов. И буквально на прошлой неделе утверждена сумма - 96 млн рублей. Ее хватит на 16-18 автобусов дополнительно к тем 20, которые могут быть приобретены в рамках народного бюджета.
Таким образом, можно значительно обновить и увеличить парк МУП «Городские маршруты». Если муниципалы станут более влиятельным игроком на рынке внутригородских перевозок, то у мэрии появятся новые аргументы в диалоге с частниками. Подождем, как будет развиваться ситуация.
Фото: ulan-ude-info.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?