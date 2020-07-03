Жителей двухэтажки в центре Улан-Удэ выселяют на окраину

Люди возмущены действиями «Бургражданстроя»





Три года назад жители дома по улице Смолина, 59, неожиданно узнали, что их дом признан аварийным и их собираются оттуда выселить. Люди не против переезда, но взамен просят дать им достойное жилье. Застройщик же предлагает комнатушки на окраинах. В ситуации разбирался «Номер один».

В мае 2015 года дом по Смолина, 59, признали аварийным, а уже в августе он попал под программу развития застроенных территорий. Вскоре на площадку зашел застройщик, в чьи обязанности входило расселить аварийные дома. Что «Бургражданстрой» и сделал – жители двух деревянных домов по Смолина, 61 и 63, получили жилье либо достойные компенсационные выплаты, на которые смогли приобрести новую недвижимость. Закавыка в том, что в тех бараках проживало по восемь семей, а в 59-м доме - около 20. Поэтому сумма компенсации, которую готов предложить застройщик, оказалась слишком маленькой.В коллективном обращении к депутату Госдумы Николаю Будуеву, у кого расселяемые горожане решили искать защиты, утверждается, что о том, что их дом по Смолина признан аварийным, они узнали слишком поздно, а к процедуре признания никого из жильцов не привлекали и не извещали.- В 2015 году кто-то якобы написал заявление с просьбой о том, чтобы наш дом признали аварийным. На самом деле трещины на стенах появились в результате строительных работ «Бургражданстроя», когда они рыли котлован для дома, строящегося по соседству. В 2019 году сотрудники фонда развития города сказали, что нас будут переселять в общежития с площадью комнат в 15 квадратных метров. Что земельный участок под нашим домом отдали «Бургражданстрою». Нас лишают законного жилья и хотят переселить в еще более худшие условия. На каком основании это происходит? Все документы на квартиры имеются, земельный участок тоже оформлен в долевую собственность, - возмущаются жильцы.Жители говорят, что их дом построен в конце 40-х годов и находится во вполне приличном состоянии, точнее, находился. Сейчас по стенам дома пошли трещины, в нескольких квартирах рухнули потолки. Не лучше и вне дома – на улице пыльно и шумно. Цындыма Ширеторова говорит, что до большой стройки она могла сушить вещи после стирки на улице, сейчас это делать невозможно.- В прошлом году, пока рыли котлованы, было очень много пыли, окна невозможно открыть, чтобы проветрить. Когда-то застройщик говорил, мол, потерпите, мы построим сначала эти дома, потом вас первыми расселим. Мы поверили им, — рассказала в беседе с «Номер один» Цындыма Ширеторова.Юрист Константин Бадеев, представляющий интересы жильцов дома, говорит, что экспертиза, по которой 59-й дом признали аварийным, выполнена, мягко говоря, странно.- Техническое обследование делала компания «МП Проект». Но обследовали они почему-то только фасад дома и кровлю, квартиры, как утверждают жильцы, никто не осматривал, - отмечает юрист.Жители подтверждают, никаких специалистов они не видели.Согласно отчету «МП Проект», состояние здания по внешнему виду является удовлетворительным, фундамент имеет локальные трещины, проседания и частично разрушен. «После осадков и таяния снега влага со стороны фасада проникает в квартиры первого этажа». Состояние перекрытия оценивается как аварийное, равно как и кровля. Однако на фотографиях к экспертизе запечатлены только фасад и стены со двора. Ни дефекты на крыше, ни сырость в квартирах не зафиксированы.- Мы никаких существенных дефектов в своем доме не видим. Да, дом старый, но здесь высокие потолки, в целом он был вполне добротный, пока не началась эта долбежка. Площадь комнат у всех разная, есть 10 «квадратов», у кого-то больше - 20. Но те деньги, что нам предлагают, это просто смех: 10 «квадратов» - 350 тысяч, за 20 – 625. Что мы купим на эти деньги? А переезжать на Кирзавод нам не хочется. Мы всю жизнь прожили в центре, - недовольны жители.Люди говорят, что совсем недавно, в мае текущего года, проводили оценку стоимости земельного участка, на котором стоит дом. Компания «Регион Эксперт» оценила участок в центре города всего в 13 млн рублей. Жильцы считают, что стоимость получилась заниженная, ведь кадастровая оценка составляет 64 млн рублей. Одна из владельцев жилья в доме говорит, что оценщики дали коммерческую расценку участка, а кадастровая якобы слишком завышена и их земля не может столько стоить.- Общая площадь участка составляет 1 755 квадратных метров, как эта «золотая» земля может стоить всего 13 млн? – задаются логичным вопросом активисты дома.Предвидя нарастающий интерес к земле, где стоит дом, владельцы квартир по Смолина, 59, оформили ее под домом и придомовую территорию в собственность. Сейчас собственники имеют в равных долях 1 755 квадратных метров, что зафиксировано в кадастровом паспорте.По фактам подделки документов, на основании которых дом признали аварийным, в 2016 году Управление МВД РФ по Улан-Удэ проводило проверку, но полиция отказала в возбуждении уголовного дела.Однако жители дома и юрист Константин Бадеев не сдались, и прокуратура встала на сторону истцов, отменив постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, материалы направлены на новую проверку.«Бургражданстрою» право застроить территорию общей площадью 9 тыс. квадратных метров в центре города обошлось в сумму менее миллиона рублей. Цены на квартиры у застройщика стартуют от 2 млн рублей. Почему компания не может выдать жильцам такие же суммы на новое жилье?Между тем в январе неизвестные подожгли кладовки во дворе дома. Жильцы не на шутку испугались.- Мы вовремя заметили, пожарная машина приехала быстро. Дом не пострадал. Уже установлено, что был поджог, но виновник не найден. Нас теснят со всех сторон, - сокрушаются люди.Владельцы земли – простые люди, многие из них пожилые. Они боятся, что их обманут, что вполне реально. Что будет с домом в центре и его владельцами - покажет время. Мы же, со своей стороны, будем следить за этой историей.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»