Фонд капремонта Бурятии не стал поднимать размер взноса

При этом сохраняются высокие темпы капитального ремонта



Фонд капремонта Бурятии информирует жителей о том, что с 1 июля размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах не увеличился. Сейчас минимальный размер взноса составляет 6 рублей 92 копейки за квадратный метр для жителей домов от 13 этажей и выше, максимальный - 11 рублей 7 копеек в благоустроенных оштукатуренных жилых домах с подвалом в 1-2 этажа.



Минимальный размер взноса на капремонт, размер предельной стоимости минимального перечня услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества по типам многоквартирных домов утвержден постановлением правительства республики в октябре 2019 года.



В нынешнем году большое внимание уделяется капитальному ремонту систем отопления в многоквартирных домах. В текущем году планируется отремонтировать системы отопления в 131 доме, отметили в минстрое республики.



Республиканским краткосрочным планом в 2020 году предусмотрено выполнение работ на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. На эту сумму необходимо отремонтировать 476 многоквартирных домов. В 130 домах ремонтные работы уже завершены. До конца текущего года планируется завершить работы еще на 346. Кроме того, до конца года необходимо разработать проектную документацию на 541 многоквартирный дом, капитальный ремонт которых планируется провести в 2021 году.



«Одна из наших задач является опережающая разработка проектной документации на следующий год. Учитывая, что эта работа Фондом капремонта ведется уже давно, можно с уверенностью сказать, что все торги будут проведены своевременно, а работы по капитальному ремонту выполнены в срок», - отметил министр строительства Николай Рузавин.



В фонде же обращают внимание на то, что количество домов, запланированных отремонтировать в регионе в текущем году, соответствует количеству объектов, отремонтированных за весь период реализации программы по капремонту на данный момент. Так, с 2014 года капитальный ремонт выполнен в 476 домах по 1047 видам работ на общую сумму 1,13 миллиарда рублей.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy

