03.07.2020
«Газпром» благодарен Бурятии за эвакуацию вахтовиков из Якутии

«Газпром» благодарен Бурятии за эвакуацию вахтовиков из Якутии

Глава концерна Алексей Миллер выразил признательность главе Бурятии Алексею Цыденову за оперативные решения

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер выразил благодарность главе Бурятии Алексею Цыденову за оказанное содействие в  экстренном вывозове вахтовых сотрудников подрядных организаций с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии в связи с угрозой распространения коронавируса  на объекте.

«За счет слаженных совместных действий всех региональных организаций, министерств и ведомств мы смогли организовать прибытие и размещение вахтовиков, а также обеспечить соблюдение всех необходимых карантинных мер. Благодаря вашим оперативным решениям и личному вниманию и участию в текущих непростых условиях удалось обеспечить дальнейшее полноценное функционирование уникального месторождения, имеющего существенное значение для нефтегазовой отрасли России и экономической безопасности нашей страны», - отметил Алексей Миллер.

Как напоминает пресс-служба правительства Бурятии, в мае в Улан-Удэ встретили два спецавиарейса из Якутии. Руководство республики совместно с управлением Роспотребнадзора эвакуировали более 200 жителей Бурятии, которые работают вахтовым методом на Чаяндинском месторождении. Первый борт с 108 пассажирами прибыл 9 мая.

Были определены и подготовлены обсерваторы для размещения прибывших, организован и проведен весь комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения их безопасности. Проведен отбор биоматериала для лабораторного обследования на COVID-2019, обеспечено медицинское наблюдение.

Вахтовики были размещены в двух обсерваторах: на базе детского санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский бор» в Прибайкальском районе и в обсерваторе, развернутом на базе гостиницы «Гэсэр». Перевозка была проведена на специально подготовленных автобусах.

А 11 мая в Улан-Удэ встретили вторую группу. В аэропорту по уже отработанному алгоритму их встречали специалисты санитарно-карантинного пункта Роспотребнадзора, медицинские работники, дезинфекционная бригада Центра гигиены и эпидемиологии, сотрудники МВД, службы аэропорта. Все сотрудники, как и сами прибывшие граждане, были в средствах индивидуальной защиты.

После дезинфекционной обработки багажа прибывших на специально выделенном транспорте доставили в обсерватор, развернутом на базе гостиницы «Гэсэр». После прохождения карантина работники вернулись к своим семьям.

Фото: gazprom.ru
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