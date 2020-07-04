В Бурятии 18 детей лечатся от коронавируса

Всего на сегодня зарегистрировано 3100 больных инфекцией



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 04.07.2020 зарегистрировано 3100 (+29) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ – 1728.



Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2267 человек, умерло 24 человека. Проходят лечение в стационарах республики 465 больных. На амбулаторном лечении находятся 344 пациента.



Из 29 новых случаев COVID-19: 2 чел. – прибывшие из других регионов, 4 чел. – связаны с очагом в БСМП, 6 чел. – работники рудника п. Ирокинда, 4 чел. - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1106 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 769 тыс.кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



На 8:00 ч. 04 июля в инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 465 больных, из них 18 детей. Их состояние удовлетворительное.



В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 коек, занято – 484, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 465, свободно – 490 коек. Занятость коечного фонда – 47,7 %.



На амбулаторном лечении на 08.00 ч. 04.07.2020 находится 344 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



Всего выздоровели от COVID-19 – 2267 (+55) человек. Всего умерло больных с COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией - 24 человека.



3 июля 2020 г. в стационаре по ул. Солнечная, д. 4а, умер пациент 79 лет с новой коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией. Пациент страдал хронической ишемией головного мозга, сахарным диабетом. Находился на лечении в стационаре с 24 июня 2020 г.



В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 6 тяжелых пациентов с COVID-19, на ИВЛ 1 пациент, в т.ч. старше 65 лет – 1 чел. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 6 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 2 больных (в том числе старше 65 лет - 1 чел.). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 6 чел., на ИВЛ 1 пациент, старше 65 лет 0 чел.



В четырех обсерваторах на 04.07.2020 г. на 08.00ч. находится 23 человека.



В клинико-диагностических лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и медицинских организациях (ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр», ООО «Диагрупп») за сутки проведено исследований от 2504 человек, с нарастающим итогом – 179 978 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 205 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего с нарастающим итогом – 38189 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40



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