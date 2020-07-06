Улан-Удэ ждут две недели «холодного лета» 2020-го

ТГК-14 напомнила о предстоящем длительном отключении горячей воды



Улан-Удэнская ТЭЦ-1 остановит теплофикационное оборудование с 20 июля по 2 августа для проведения ремонтной программы в соответствии с графиком, утвержденным администрацией Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе энергокомпании ТГК-14.



В связи с этим с 00:00 часов 20 июля будет остановлено все основное тепломеханическое оборудование с отключением горячего водоснабжения у потребителей Железнодорожного, Советского и Октябрьского районов, отапливающихся от ТЭЦ-1. Подача горячей воды от котельных осуществляется по индивидуальным графикам.



Координатор по управлению деятельностью филиалов ПАО «ТГК-14» в Бурятии Владимир Кружихин подчеркнул, что остановка на ремонт – плановая. В короткий период летнего перерыва осуществляется профилактика и ремонт оборудования, которое в другое время всегда задействовано в теплоснабжении столицы Бурятии. Именно поэтому ремонт оборудования возможен только при полном остановке станции с отключением теплосети.



За 14 дней останова на крупнейшей станции Улан-Удэ сотрудники филиала «Генерация Бурятии» проведут полную ревизию и ремонт основного и вспомогательного оборудования в соответствии с техническими требованиями и правилами безопасности. Теплоэнергетики запланировали очистку от зольных отложений газоходов к дымовым трубам, очистку градирни и оросителей в градирне, также в планах большой объем работ по ревизии головных задвижек на всех магистральных теплотрассах.

Проводимые работы нацелены на повышение надежности работы оборудования станции и теплоснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период.



Работы по подготовке ТЭЦ-1 планируется завершить до 24:00 часов 2 августа, после этого потребители города будут подключаться к горячему водоснабжению.



Фото: news.tgk-14.com

