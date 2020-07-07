В Бурятии достроят восемь проблемных объектов долевого строительства

В этом поможет федеральный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства



В Бурятии планируется завершить восемь проблемных объектов долевого строительства при помощи Фонда защиты прав участников долевого строительства. Об этом министр строительства региона Николай Рузавин доложил главе республики Алексею Цыденову на совещании, посвященном этой проблеме, сообщили в пресс-службе ведомства.



Работа ведется при помощи механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» за счет привлечения денежных средств из федерального и республиканского бюджетов. Правительство республики ходатайствовало перед правительством РФ об участии фонда в завершении строительства проблемных объектов в Бурятии. На сегодняшний день планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, которое правительство Бурятии уже подписало и направило в фонд.



«На завершение строительства по всем проблемам домам потребуется 1,6 миллиарда рублей. В бюджете республики таких денег нет. А дома необходимо или достраивать, или людям компенсацию выплачивать», - отметил Алексей Цыденов.



С помощью фонда планируется восстановить права дольщиков по восьми объектам. Большая часть будет достроена кроме многоквартирных домов с низкой степенью готовности. Здесь дольщики получат компенсацию. При этом требуется инициирование процедуры банкротства застройщиков, которые не принимают мер по достройке своих объектов.



Этот механизм будет использован для завершения строительства жилого комплекса в 105-м микрорайоне («ДомСтройКомплект»), многоквартирного жилого дома по улице Сахъяновой, 9 («Универсал») и застройки по улице Лебедева («Промгражданстрой»). Эти объекты будут достроены полностью.



При этом проект малоэтажной жилой застройки в 140А квартале ПСК «Тамир» будет завешен частично. Дома № 4 и 5 предполагается достроить, а дольщикам дома № 7 (готовность 15%) – выплатить компенсацию. Первый этап строительства многоквартирного дома по проспекту Строителей «Сити-Строй» также будет завершен, а по второму этапу (готовность 5%) планируется компенсация. Выплаты могут получить и дольщики молодежного жилого комплекса по улице Столичная (ГК «Шэнэсэн») и многоквартирного жилого дома в 111-м микрорайоне («Регионжилстрой»).



По АО «Промгражданстрой» уже принято решение о банкротстве, на других застройщиков поданы заявления о признании их несостоятельными и открытии конкурсного производства. Заявления будут рассмотрены в течение июля.



Еще по одному проблемному объекту – пяти двухэтажным домам в 140-м квартале (ЖСК «Новосел», который образовался в результате банкротства застройщика «Стам-строй») также планируется восстановление прав граждан с помощью механизма фонда. Сегодня члены кооператива при поддержке регионального фонда готовят пакет документов для направления в федеральный фонд. Причем завершить строительство планируется только четырех домов, дольщикам последнего (готовность 5%), соответственно планируется выплата компенсации.



«Надо отметить, что этот механизм гарантированно дает возможность восстановить нарушенные права дольщиков: достроить жилые дома либо предоставить компенсационные выплаты, но процедурно это достаточно длительный процесс», - отметил Николай Рузавин.



Время потребуется: на рассмотрение судом заявлений о признании застройщика банкротом; процедуру конкурсного производства; обследование федеральным фондом технического состояния объекта и определение рыночной стоимости; принятие решение Наблюдательным советом федерального фонда о финансировании; передачу прав застройщика фонду в Бурятии; закупочные процедуры на строительно-монтажные работы и само строительство объектов.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy

