В Бурятии осенью возможно ухудшение ситуации с коронавирусом

Об этом заявила министр здравоохранения республики





На сегодняшней сессии Хурала перед депутатами выступила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. Она рассказала, как в республике происходила борьба с коронавирусом.

По итогам ее выступления депутат Виталий Лыгденов поинтересовался прогнозом по пандемии.- Что нас ждет в будущем – ждать второй волны или не ждать? – спросил он.Ответ Евгении Лудуповой оказался не слишком оптимистичен.- Мы, конечно, руководствуемся мнением экспертов-инфекционистов. И ожидаем в осенне-зимний период рост обычных острых респираторных вирусных инфекций. А при несоблюдении социального дистанцирования, при несоблюдении противоэпидемиологических мероприятий, конечно, усугубление возможно. Поэтому в этот период меры безопасности будут крайне важны, - заявила она.Таким образом, не исключено и то, что антиковидные ограничения будут сохранены на осенне-зимний период, а при определенной динамике распространения вируса, возможно, и ужесточатся.Фото: pixabay.com