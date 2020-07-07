В Улан-Удэ прибыла помощь для больниц из города-побратима Хух-Хото

Это уже вторая партия гуманитарной помощи для столицы Бурятии от городов-побратимов из Китая



В Улан-Удэ прибыл груз безвозмездной побратимской помощи от города-побратима Хух-Хото из КНР. Примерная (таможенная) стоимость побратимской помощи составляет более 4,4 миллиона рублей, сообщили в администрации столицы Бурятии.



Помощь состоит из товаров медицинского назначения: 30 тысяч одноразовых медицинских масок и 1,5 тысячи защитных медицинских костюмов. Побратимскую помощь администрация Улан-Удэ передала Медицинской палате Бурятии для последующего распределения в медицинские учреждения города и республики.



«Это стало возможным благодаря крепким побратимским связям Улан-Удэ с городом Хух-Хото, а также благодаря тесному взаимодействию администрации Улан-Удэ, минздрава и минпромторга Бурятии, Бурятского и Читинского таможенных управлений ФТС России, а также группы компаний «БИН», которая безвозмездно доставила груз побратимской помощи из КНР», - отметили в управлении внешнеэкономических связей администрации Улан-Удэ.



Отметим, это уже вторая партия гуманитарной помощи от городов-побратимов из Китая. В июне побратимская помощь, также состоящая из товаров медицинского назначения, поступила от городов Уланчаб, Ланьчжоу, Хулунбуир и Эрлянь. Средства индивидуальной защиты были также переданы Медицинской палате Бурятии.



Фото: ulan-ude-info.ru



