В центре Улан-Удэ открыта выставка-продажа изделий бурятских мастеров

Ремесленники будут торговать своей продукцией до конца туристического сезона



В столице Бурятии около центрального входа в Музей истории Улан-Удэ жители и гости города могут приобрести картины, керамические изделия, игрушки, декоративные поделки из дерева, гончарную продукцию и другие сувениры, сообщили в администрации Улан-Удэ.



На торговой площадке бурятским ремесленникам бесплатно предоставляются оборудованные рабочие места. Им также помогают в разработке рекламной кампании и продвижении продукции. Чтобы принять участие в проекте мастерам необходимо состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или иметь статус самозанятого. Кроме того, общероссийский классификатор видов экономической деятельности должен подходить для участия в продаже. Забронировать дату участия можно на сайте:



Торговая площадка расположена около центрального входа в Музей истории Улан-Удэ по адресу: улица Ленина, 26. Приобрести изделия бурятских мастеров в будние дни можно с 10:00 до 18:00, а в пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 20:00. Выставка-продажа будет работать до конца туристического сезона – до 20 сентября.



Организаторами проекта выступают центр «Мой бизнес» при поддержке министерства промышленности и торговли и администрации Улан-Удэ.



Фото: ulan-ude-info.ru



В столице Бурятии около центрального входа в Музей истории Улан-Удэ жители и гости города могут приобрести картины, керамические изделия, игрушки, декоративные поделки из дерева, гончарную продукцию и другие сувениры, сообщили в администрации Улан-Удэ.На торговой площадке бурятским ремесленникам бесплатно предоставляются оборудованные рабочие места. Им также помогают в разработке рекламной кампании и продвижении продукции. Чтобы принять участие в проекте мастерам необходимо состоять в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или иметь статус самозанятого. Кроме того, общероссийский классификатор видов экономической деятельности должен подходить для участия в продаже. Забронировать дату участия можно на сайте: https://cpp03.timepad.ru/event/1336148/ . Контактный номер телефона: 8 (983) 435 2800.Торговая площадка расположена около центрального входа в Музей истории Улан-Удэ по адресу: улица Ленина, 26. Приобрести изделия бурятских мастеров в будние дни можно с 10:00 до 18:00, а в пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 20:00. Выставка-продажа будет работать до конца туристического сезона – до 20 сентября.Организаторами проекта выступают центр «Мой бизнес» при поддержке министерства промышленности и торговли и администрации Улан-Удэ.Фото: ulan-ude-info.ru