Жительница Улан-Удэ раздала долги за счет обмана банка

Полиция расследовала дело по обвинению 37-летней улан-удэнки в мошенничестве в сфере кредитования



В Улан-Удэ дознанием отдела полиции Железнодорожного района расследовано и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения уголовное дело по обвинению 37-летней улан-удэнки в мошенничестве в сфере кредитования, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейскими установлено, что в январе текущего года горожанка при оформлении кредитов в банке предоставила сотруднику финансового учреждения ложные сведения о месте работы. В действительности женщина была трудоустроена в другую организацию, где отработала на тот момент пять дней.



Гражданкой незаконно заключен договор на предоставление кредитной карты лимитом 30 тысяч рублей, а также оформлен потребительский кредит на сумму 155 тысяч рублей. До настоящего времени ни одного платежа ею не внесено.



По словам женщины, кредиты она взяла, чтобы отдать долги знакомым, заведомо зная, что не сможет вовремя вернуть банку заемные средства. Свою вину признала. Ранее к уголовной ответственности улан-удэнка не привлекалась. Максимальное наказание, которое ей грозит согласно санкции статьи 159.1 УК РФ – арест на срок до четырех месяцев.



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