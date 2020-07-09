В Монголии оглашен состав нового кабмина страны

Премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух представил его президенту Халтмаагийну Баттулге
Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух представил президенту страны Халтмаагийну Баттулге состав нового кабинета министров, сообщает МОНЦАМЭ.
Список имен всех министров:
1.Премьер-министр - У.Хүрэлсүх
2.Вице-премьер – Я.Содбаатар
3.Глава администрации по делами правительства – Л.Оюун-Эрдэнэ
4.Министр окружающей среды и туризма – Д.Сарангэрэл
5.Министр иностранных дел – Н.Энхтайван
6.Министр финансов – Ч.Хурэлбаатар
7.Министр юстиции и внутренних дел – Х.Нямбаатар
8.Министр труда и социальной защиты – А.Ариунзаяа
9.Министр обороны – Г.Сайханбаяр
10.Министр образования и науки – Л.Цэдэвсурэн
11.Министр горнорудной и тяжелой промышленности – Г.Ёндон
12.Министр дорожно-транспортного развития – Л.Халтар
13.Министр энергетики – Н.Тайванбэх
14.Министр культуры – С.Чулуун
15.Министр здравоохранения – Б.Цогтбаатар
16.Министр строительства и градостроения – Б.Мунхбаатар
17.Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности – З.Мэндсайхан
Напомним, прежний глава правительства Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 2 июля вновь занял пост премьер-министра после недавно состоявшихся в стране парламентских выборов. Предложение о его переназначении направил спикеру парламента нового созыва президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Кандидатура премьера была поддержана в ходе голосования 70 из 71 присутствовавшего депутата.
Ухнаагийн Хурэлсух с 2008 по 2012 год был генеральным секретарем Монгольской народной партии (на текущий момент правящая партия страны), а в 2017 году стал ее председателем.
Фото: montsame.mn
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?