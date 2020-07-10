СКР гарантирует прозрачность дела о насилии над подростком в Улан-Удэ

В столицу Бурятии прибыли сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России для служебных разбирательств
Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Бурятии продолжает расследование уголовного дела в отношении трех сотрудников отделения уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ, обвиняемых в превышении должностных полномочий.
По данным следствия, 4 июля в Улан-Удэ в лечебное учреждение обратился 17-летний подросток с телесными повреждениями, сообщив, что травмы ему причинили сотрудники полиции.
В средствах массовой информации распространяются сведения со ссылкой на законного представителя потерпевшего о характере примененного в отношении молодого человека насилия. В настоящее время в ходе проводимого предварительного следствия ведется объективное разбирательство, направленное на детальную проверку как показаний самого потерпевшего и его законного представителя, так и версии обвиняемых и их защитников о невиновности.
Назначены необходимые судебно-медицинские и криминалистические экспертизы, результаты которых помогут следствию установить полную картину происшествия.
Расследование проводится в тесном взаимодействии с сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России, прибывшими в Улан-Удэ для проведения служебных разбирательств. В отношении обвиняемых на период следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следственные и процессуальные мероприятия проводятся в соответствии со всеми правилами техники, тактики и методики расследования таких преступлений. По делу работают наиболее опытные следователи.
Прозрачность уголовного дела в тех пределах, которые позволяет действующее национальное и международное законодательство, гарантируется, но пока более подробная информация по нему в интересах следствия и для защиты несовершеннолетнего потерпевшего обнародованию не подлежит, сообщает Следственное управление.
Как сообщал «Номер один», Следственное управление СКР возбудило уголовные дела в отношении трех сотрудников отделения уголовного розыска отдела полиции № 2 Улан-Удэ, подозреваемых в применении недозволенных методов расследования. После того, как родные пострадавшего заявили об истязании, им стали предлагать им миллион за отказ от обвинения, но пострадавший намерен добиться суда.О шокирующих подробностях дела.
Фото: «Номер один»
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