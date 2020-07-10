Руководителя Бурятского УФАС привезли из Калининграда

Резкой смены курса не будет, обещают конструктивное взаимодействие



Новым руководителем Бурятского УФАС назначен Виктор Грибко, ранее более шести лет занимавший должность заместителя руководителя в Калининградском УФАС России. Нового руководителя территориального управления в Улан-Удэ представил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко.



«Уверен, что он привнесет много нового в работу, а также поможет коллективу исполнять свои обязанности еще лучше, - сообщил Алексей Доценко, представляя Виктора Грибко. - Резкой смены курса не будет, будет конструктивное взаимодействие».



В тот же день состоялась встреча руководства ФАС России с коллективом управления, сообщили в его пресс-службе. Со стороны ФАС России также принимала участие в мероприятиях начальник управления государственной службы ФАС России Екатерина Белоусова.



Напомним, в феврале нынешнего года пост руководителя Бурятского УФАС покинула Елизавета Потапова, которая работала в должности 15 лет - с 2005 года.



Виктор Анатольевич Грибко родился в 1978 году в городе Бикин Хабаровского края. В 2000 году окончил юридический факультет Калининградского государственного университета по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2000 году. С января 2013 года на государственной гражданской службе в Калининградском УФАС, сотрудник правового отдела.

С сентября 2014 года - исполняющий обязанности заместителя руководителя УФАС по Калининградской области. В ноябре 2014 года назначен заместителем руководителя Калининградского УФАС. В июле 2020 назначен руководителем Бурятского УФАС. Женат, воспитывает двоих детей.



Фото: buryatia.fas.gov.ru