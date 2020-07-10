10.07.2020
Руководителя Бурятского УФАС привезли из Калининграда

Руководителя Бурятского УФАС привезли из Калининграда

Резкой смены курса не будет, обещают конструктивное взаимодействие

Новым руководителем Бурятского УФАС назначен Виктор Грибко, ранее более шести лет занимавший должность заместителя руководителя в Калининградском УФАС России. Нового руководителя территориального управления в Улан-Удэ представил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко.

«Уверен, что он привнесет много нового в работу, а также поможет коллективу исполнять свои обязанности еще лучше, - сообщил Алексей Доценко, представляя Виктора Грибко. - Резкой смены курса не будет, будет конструктивное взаимодействие».

В тот же день состоялась встреча руководства ФАС России с коллективом управления, сообщили в его пресс-службе. Со стороны ФАС России также принимала участие в мероприятиях начальник управления государственной службы ФАС России Екатерина Белоусова.

Напомним, в феврале нынешнего года пост руководителя Бурятского УФАС покинула Елизавета Потапова, которая работала в должности 15 лет - с 2005 года.

Виктор Анатольевич Грибко родился в 1978 году в городе Бикин Хабаровского края. В 2000 году окончил юридический факультет Калининградского государственного университета по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2000 году. С января 2013 года на государственной гражданской службе в Калининградском УФАС, сотрудник правового отдела.
С сентября 2014 года - исполняющий обязанности заместителя руководителя УФАС по Калининградской области. В ноябре 2014 года назначен заместителем руководителя Калининградского УФАС. В июле 2020 назначен руководителем Бурятского УФАС. Женат, воспитывает двоих детей.

Фото: buryatia.fas.gov.ru
УФАС назначение Грибко
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