Улан-Удэ - город контрастов

На улице Красивой – горы мусора, а на улице Конституции нет холодной воды



Каждый день улан-удэнцы проходят по разным улицам, возвращаясь с работы домой или просто гуляя по городу. Часто названия улиц просты и понятны, а порой вызывают смех или недоумение.



Получить имя или сменить скучное название своей улицы на более благозвучное не так просто. Проще дать имя новой, только появившейся на карте города. Чем активно и пользуются жители вновь создаваемых ДНТ. На этот случай в Улан-Удэ действует специальная городская комиссия, в ведении которой находится как присвоение названий новым улицам, так и переименование уже существующих.



- С ходатайством о названиях для двух новых улиц (Шашлычная и Мастеров) в адрес мэрии обратились их жители. Из предложенных вариантов специальная комиссия приняла решение о присвоении им соответствующих наименований, - сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ.



Новые сведения уже внесены в государственный адресный реестр.



– Новые названия улиц сейчас получают в основном ДНТ. На собрании своего товарищества сами жители решают, на какой улице они хотят жить. Кроме протокола собрания, нужно приложить теоретическое обоснование, почему выбрано данное название. Можно указать известный вам исторический факт или событие, связанное с этим местом, историческую личность, имя которой вы хотели бы увековечить. - рассказали «Номер один» в городской комиссии.



При этом назвать проспект в честь самого себя тоже, увы, не получится. Есть ограничения: нельзя присваивать улицам имена живых людей. А с момента смерти должно пройти более пяти лет. В заявке на героя, в честь кого хотите назвать улицу, нужно написать биографию человека и его заслуги не просто перед человечеством, а конкретно перед Бурятией. В Улан-Удэ это в основном герои Великой Отечественной или политики. Интересно, что нет ни артистов, ни спортсменов. Это удивительно, учитывая жаркие дебаты спортивной общественности вокруг имени ФСК.



Клоны Рабочей



Такого многообразия типов улиц, как в России, больше нет ни в одной стране мира. Объединяет страну то, что в каждом из городов есть исконно советские названия: улицы Ленина, Советская или Маркса можно найти в каждом городе.



К слову, чтобы начать виртуальное путешествие по стране, достаточно пройтись пешком по городу. В Улан-Удэ есть улицы с пафосным названием Российская и даже Конституции. Правда, на улице с таким актуальным названием нет даже холодного водоснабжения, но зато как звучит!



Кроме Конституции, в поселке Стеклозавод есть и улица Рабочая. Она является одной из самых каверзных в городе, даже онлайн-карты и путеводители путаются в определении маршрута. Здесь на табличках могут красоваться одинаковые адреса сразу на трех домах. Дополнительные буквы к цифре добавляют сами жители, иногда просто нацарапав литеру на табличке. Рекордсменом по порядковым номерам в названии можно считать Садовую (таковых в Улан-Удэ восемь – Первая Садовая, Вторая Садовая и т.д.).



Вспоминая Конституцию и пресловутое обнуление, можно вспомнить улицу Новую и улочку Ноль Один – обе на Левом Берегу. Дальше идем по Первой, Второй и Третьей улицам, закончим тему улицей Новоселов.



Есть даже названия всех четырех времен года. Так что, если кто-то захочет сменить климат, необязательно садиться в самолет и лететь в далекий Тайланд. Достаточно надеть галоши на улице Весенняя, потом в сандалиях прогуляться по Летней улице, захватить зонт на Осенней и натянуть ушанку на родной Зимней улице, а в сумерках оказаться на Вечерней. И все это за один день.



Тьма на Счастливой улице



«Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на Тенистой улице я постою в тени», - пел классик советской эстрады Юрий Антонов.



В нашем городе есть не менее романтичные названия улочек. Фантазии жителей ДНТ «Перспектива», что на Комушке, можно только позавидовать. Посудите сами: идете вы по улице Влюбленных, потом сворачиваете на Гостеприимную, тут же рядом улица Добрая. Оттуда рукой подать до улицы Нежности и, наконец, апофеоз – улица Мечты.



Начинание, конечно, прекрасное, однако возникает легкий диссонанс. Например, когда прогуливаешься по Красивой улице, то из прекрасного там сложно что-то найти – обычная песчаная улица без дорог с горами мусора и отсутствием зелени подходит, скорее, для заброшенной деревни, чем для городского проспекта.



Но на этом парадоксы не заканчиваются. Например, улица Центральная, как ни странно, находится не возле площади Советов, а в… Истоке. Там же находится улочка Чистая, только своему названию она, как и большинство улиц в городе, далеко не соответствует. А вот жители Гламурной улицы добираются домой только на автомобилях, ведь она находится в самых дебрях лесов Верхней Березовки. Да и на улице Счастливой хорошо бывает только днем, потому что в многочисленных СНТ Поселья вечером темно, хоть глаз выколи. Такой вот Улан-Удэ – город контрастов.



Леонид Григорьев, «Номер один».