В Бурятии обанкротился «мучной король»

Республика лишилась мукомольного бизнеса



«Заудинский мелькомбинат», расположенный в Октябрьском районе г. Улан-Удэ, достойно работал много лет. Это было мощное промышленное предприятие – «мучной король» республики. В честь мукомольного гиганта Бурятии, как известно, даже назван целый улан-удэнский микрорайон.



Агония гиганта



Жители микрорайона Мелькомбинат до сих пор вспоминают, что работников комбината было легко определить. Их одежда до того пропитывалась мучной пылью, что ее невозможно было отчистить. На улице все сразу понимали – если «припорошенный», то с мелькомбината.



Кризисной чертой предприятия можно назвать 2017 год, когда «Россельхозбанк» подал в суд заявление о признании АО «Заудинский мелькомбинат» банкротом. Банкиры заявили о том, что хотят взыскать с предприятия более 125 млн рублей, и напомнили, что обязательства обеспечены залогом имущества (восьмиэтажное здание элеватора, земельные участки, четырехэтажное здание комбикормового завода и др.).



Предприятие пыталось сопротивляться. В апелляционной жалобе заявило об обладании имуществом на 856 млн рублей, а это значительно превышает сумму задолженности перед банком, и о том, что рассчитывает погасить долг без процедуры банкротства. «К погашению есть все предпосылки», - говорилось тогда в жалобе.



Примечательно, что мелькомбинат как таковой не был должником. Однако выступил он поручителем по солидному кредиту, который взяло в банке ООО «Талан-2». Договоров поручительства было несколько. Все закончилось тем, что настал «час Х» - «Талан-2» не смог выполнить финансовые обязательства. Суд присудил взыскать долги по кредиту солидарно с заемщика, поручителя и ряда физических лиц (Сергея Семенихина и др.).



Упомянутая апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Летом 2018 года «Заудинский мелькомбинат» признали банкротом. Процесс шел не очень гладко. Назначенный конкурсный управляющий Сергей Нарыгин даже обращался в суд, чтобы обязать экс-руководителя мелькомбината Ивана Жуйкова передать ему бухгалтерские документы, кассовые документы, счета-фактуры, книги продаж и покупок, акты сверок и т. д.



Банкротство бывшего флагмана мукомольной отрасли Бурятии идет довольно долго. Подаются всевозможные заявления, стороны обжалуют разные решения



Маневры хозяйствующего субъекта



Тем временем открываются интересные детали из экономической жизни предприятия. По ним управляющий Сергей Нарыгин развернул активную деятельность. Ярким эпизодом банкротной эпопеи является «арендное дело».



В свое время АО «Заудинский мелькомбинат» сдало ряд своих крупных нежилых помещений в аренду фирме «Элекс». Банкротный управляющий посчитал это подозрительным, так как цену аренды расценил как заниженную. Поразмыслив, он потребовал признать договор аренды недействительным со всеми причитающимися последствиями.



Для установления истины провели даже экспертизу по вопросу рыночной стоимости арендной платы (на момент заключения договора аренды) подобных обширных помещений суммарной площадью более 700 квадратных метров. Она оказалась 147,45 тыс. рублей в месяц. Управляющий потребовал взыскать с арендатора почти 600 тыс. рублей и зачислить средства в конкурсную массу.



Суть дела проста. Как только на горизонте замаячил вопрос о признании мелькомбината банкротом, между ним и «Элексом» был подписан договор аренды. Арендную плату установили в размере трех рублей за квадратный метр (менее 3 тыс. рублей в месяц).



Арендная плата, установленная сторонами, существенно, в худшую для должника сторону, отличается от арендной платы, взимаемой по договорам аренды в сравнимых обстоятельствах по аналогичным сделкам, указал возмущенный управляющий.



Выяснилось и еще одно. В день заключения договора аренды «Элекс», оказывается, немедленно подписал договоры субаренды с рядом предпринимателей. «Значительно увеличив арендную плату в сравнении с согласованной с должником (мелькомбинатом. – Прим. ред.)», подметил впоследствии суд дальнейшее развитие событий.



Сделав вывод о значительном занижении ставок в договоре аренды, суд признал последний недействительным и постановил взыскать с фирмы-арендатора сумму аренды по рыночным ставкам. Ее и включили в конкурсную массу.



«Элекс» не хотел платить и отчаянно бился, но две вышестоящие судебные инстанции подтвердили решение своих коллег в Бурятии.



«Арендное дело» не единственный интересный эпизод данного банкротства. Есть и другие. Например, уступка «Заудинским мелькомбинатом» прав требования платежей.



Точно так же в свое время мелькомбинат передал фирме «Элекс» в аренду электросетевое хозяйство. Фирма платила комбинату. Но потом он решил подписать договор уступки права требования по электроаренде с третьей фирмой.



«Элекс» стал перечислять платежи третьей фирме. Та уменьшала задолженность мелькомбината по каким-то другим обязательствам. А право требовать по тем обязательствам третья фирма получила у еще одной фирмы (на основе другого договора уступки права требования). Одним словом, схема запутанная, в которую на каждом этапе вовлекаются все новые участники. Смысл ее существования не совсем понятен, и управляющий работал по «разрубанию» разных таких моментов. Если не за весь срок, то, по крайней мере, за предбанкротный период.



Тем временем страсти продолжают нарастать. Время идет, но продать имущество комбината не удается. Кредиторы в нетерпении.



Несколько раз срывались торги – не было претендентов. Комбинатского добра очень много. Беззалоговое имущество, включенное в конкурсную массу, оценено экспертами в 80 млн рублей рыночной стоимости. Заложенное «Россельхозбанку» - около 180 млн. Начальная цена продажи установлена в 265 млн рублей.



Несмотря на регулярное снижение цены, никто, к сожалению, не выразил желания купить здания элеватора, комбикормового завода, землю, склад мешкотары, весы, несколько транспортеров и трансформаторов, систему грозозащиты, мастерскую, гараж и другое имущество.



В связи с этим управляющий сделал очередной шаг. Несколько дней назад конкурсный управляющий Сергей Нарыгин подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам комбината экс-руководителя «Заудинского мелькомбината» Ивана Жуйкова.



«Размер непогашенных требований кредиторов, включенных в реестр, а также учитываемых за реестром, составляет 128 567 656,98 рубля. Имущества должника, за счет которого указанные требования могут быть удовлетворены, недостаточно», - заявил он.



Общая сумма - еще немного больше упомянутой. Суммарно с Ивана Жуйкова хотят взыскать 128 739 560,21 рубля. Заявление принято судом к рассмотрению, вскоре начнутся заседания суда. Сумеет ли «Россельхозбанк» вернуть требуемые им деньги? Пока неясно.



Петр Санжиев, «Номер один».