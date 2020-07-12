Не бойтесь отпускать

Почему не стоит насильно удерживать возле себя любимых?



Порой мы не отпускаем от себя человека и связанные с ним негативные, неразрешенные ситуации. Живем в них годами, чувствуем себя жертвой, но продолжаем сохранять то, чего нет. Многие родители не дают вылететь из гнезда своим детям, держат их у своих ног, обрекая на одиночество и несчастье. Зачем нужно отпускать от себя то, что должно уйти, расскажет клинический психолог и семейный психотерапевт Алена Симонова.



Несчастье остаться рядом



- Алена Николаевна, наши читатели часто задают один вопрос - что делать, когда семейная жизнь не приносит радости? Разводиться или идти к психологу и налаживать отношения? Что бы вы им порекомендовали.



- Каждый случай индивидуален, общей рекомендации я дать не могу, нужно разбираться с парами отдельно. Ко мне часто обращаются за помощью супруги, которые живут в неудачных отношениях, терпят друг друга годами, находя для совместной жизни разные способы психологической защиты, дескать, что живут ради детей, совместно нажитого имущества или ипотеки. К сожалению, заканчиваются такие отношения всегда пагубно – начинается все с эмоционального выгорания, обид и обесценивания, а заканчивается соматическими болезнями. Если, например, я мечтаю о прекрасных отношениях с мужчиной, но мечта все никак не реализуется, происходит фрустрация, подавление желаний и потребностей. Это вызывает состояние апатии, потерю сил и болезни. Поэтому очень важно не отказываться от своей мечты.



Одно из важных навыков счастливой женщины – это умение легко отпускать партнера. Если ваши отношения потеряли яркость, нужно на недельку разъехаться, соскучиться, побыть в одиночестве. Необходимо взять паузу и разобраться в себе. Свобода – лучший испытатель, она «проявит» все стороны вашего мужчины. Если он не захочет возвращаться в семью, то это не ваш мужчина. Зачем держать его силой рядом с собой? На его место может прийти другой человек, который будет любить и ценить, принимать такой, какая вы есть.



Если женщина «залипла» на мужчине, отдала ему ответственность за свое счастье, то в ее сердце навсегда поселится страх его отпустить. Она считает, что без него не сможет жить, он единственный человек, который может сделать ее счастливой. Часто ко мне за помощью обращаются девушки, рассказывают, что любят женатого мужчину уже несколько лет. Естественно, в этих отношениях женщина страдает, а отпускать не хочет. Вот, говорит, он такой хороший один на свете, других ей не надо, потому что «нормальных нет, все алкоголики». Это такой способ психологической защиты - просто она закрывает глаза на других, когда место рядом занято женатым человеком.



Любовница и мужчину не отпускает, и сама себе не дает шанса идти вперед. А время уходит. Сейчас много пар, в которых и мужья, и жены изменяют друг другу. Дети видят все, а потом повторяют этот негативный сценарий в своей личной жизни: живут в семье как кошка с собакой, изменяют, постоянно ругаются и разводятся друг с другом.



Часто родители не отпускают от себя детей. Мамы из страха остаться одной или кризиса опустевшего гнезда не отпускают ребенка от себя. Таким образом она перекрывает ему дорогу, он не может реализоваться, не научается проявлять самостоятельность, получать собственный опыт. Важно вовремя отпускать детей, давать им возможность совершать ошибки, если их постоянно контролировать, они не распустят свои крылья, не будут знать, что такое ответственность.



Сейчас много таких семей, где родители считают – пусть ребенок учится в нашем городе. У меня была клиентка, мечтавшая поступить в университет в другом городе на творческую профессию, а родители не отпустили ее. У женщины теперь большая обида на них, что в свое время они не дали ей шанса воплотить мечту в жизнь. В итоге она выучилась на нелюбимую профессию ради спокойствия родителей, сейчас работает бухгалтером и ненавидит цифры. Жизнь не приносит ей счастья, а работа - удовлетворения.



Бежать без оглядки



- По каким признакам человек может понять, что пришло время отпустить человека?



- Зачастую нам очень сложно отказаться от отношений с близким человеком. Но, поверьте, лучше отпустить его, чем мучить и себя, и его. Расстаться, чтобы обоим стать сильнее, мудрее и счастливее.



Когда нужно отпускать? Первое - когда кто-то хочет, чтобы вы были кем-то, кем не являетесь. Например, женщина не принимает мужчину таким, какой он есть, и пытается слепить из него суперчеловека, постоянно его обесценивает, обижает, критикует. Порой это продолжается годами, он терпит до болезней или просто уходит. Человек может стремиться к идеалу, но если у женщины в голове застрял образ идеального принца, то реальный мужчина им никогда не станет, потому что идеала в природе не существует.



Второе - нужно отпускать человека, если его слова постоянно расходятся с делом. Например, человек предал, пообещал, что больше не предаст, и снова вам изменил. От таких нужно бежать без оглядки.



Предательство может быть разным. Например, у меня была клиентка, у которой муж создал коалицию со своей матерью, и они вместе сживали ее со свету. Свекровь не сепарировала сына от себя, поэтому не дала ему уйти и жить с женой отдельной семьей. Мать мужа постоянно жаловалась сыну на невестку, устраивала скандалы. А мужчина в этой ситуации поддерживал не супругу, а мать. Женщина несколько лет терпела агрессивное отношение со стороны мужа, не решалась уйти. Дошло до того, что муж со свекровью напали на нее, супруг избил и выгнал из дома. Трое детей остались с ним. Притом что младший ребенок еще грудной.



Третье – вы поймали себя на том, что пытаетесь заставить кого-то себя полюбить. Есть женщины, тешащие себя мечтами: «он меня любит, просто не умеет об этом говорить», «он не любит дарить цветы, ну вот такой он у меня неэмоциональный» или «он устает на работе, поэтому на меня у него нет сил». Чаще всего это только отговорки и оправдания. Позже выясняется, что кого-то он очень даже любит и слова нежные говорит, и цветами балует. Очень активен с другими женщинами по интернету.



Зачем терпеть такие отношения? Не нужно бояться идти вперед, чтобы найти верного, настоящего мужчину. Он не будет давать тебе обещаний, что когда-нибудь на тебе женится, а сделает это сразу или в ближайший год. Некоторые женщины годами ждут предложения руки и сердца. К сожалению, мужчины в наше время не хотят брать ответственность и делать из сожительницы жену. Их устраивает положение «холост»: он живет с одной, пользуется ее ресурсами – любовью, сексом или материальными благами, а в это время подыскивает себе другую подругу.



Я считаю, не нужно ждать предложения годами, необходимо рвать отношения, не терять драгоценное время, его женщина могла бы посвятить другому мужчине, который ждет ее и готов подарить настоящую любовь.



- Женщины боятся, что у нас в городе нет мужчин, и цепляются за то, что есть.



- Да, все так и говорят – в Улан-Удэ нет нормальных мужчин. Но они есть. Есть те, кто ищет жену, а не любовницу. Просто женщины зациклены на этом стереотипе, живут в страданиях, поэтому просто не видят никого вокруг.



Знайте себе цену



Четвертое - ваши личные отношения основаны лишь на физической привлекательности. Часто многие сексуальную страсть принимают за любовь - «люблю – не могу», а какой он человек – все равно. А потом, когда гормоны поутихнут, партнер начинает открываться в новом свете. Оказывается, он вас не понимает, не разделяет ваши ценности, разрушает вашу личность. В итоге люди совершенно разного уровня мучаются вместе всю жизнь. И таких клиентов у меня много. Партнера нужно выбирать тщательно, по своим параметрам, и в этом вопросе не нужно торопиться.



Когда нужно отпускать? Когда ваше доверие постоянно предается. Например, мужчина постоянно врет, что устроится на работу или что скоро разведется. Нужно уходить, если вас постоянно дурачат и недооценивают. Знайте себе цену. Бывают семьи, в которых все ложь. Внешне семья кажется благополучной, а на самом деле у обоих супругов связи на стороне. К сожалению, таких семей сейчас много.



Шестой признак, что нужно уйти, - вам постоянно необходимо жертвовать своим счастьем. У меня была клиентка, которой муж запрещал куда-либо выходить – только сидеть дома с детьми. Девушка начала заболевать, дети тоже. Потому что из-за фрустрации (неудовлетворенности потребностей) у нее накопилась отрицательная энергия. Почему муж себя так ведет? Это проявляется его страх, что жена станет общаться с людьми и поймет, что дома ее не понимают, что она научится сама зарабатывать, реализуется и уйдет от него. Поэтому пусть лучше будет неграмотной рабыней дома, чем уйдет от него.



Седьмое – вам не нравится ваша нынешняя ситуация, образ жизни, работа и так далее. Я считаю, нельзя терпеть работу, тебя не удовлетворяющую. Работу, где унижает начальник-психопат, или отнимающую всю энергию, выжимающую тебя словно лимон. Ты приходишь домой выгоревшая, ты уже как робот, падаешь, не можешь дать своей семье любовь. В итоге семья распадается.



- Многие боятся менять стабильный заработок на иллюзорную мечту…



- Сейчас много курсов, вебинаров - возможностей выучиться предостаточно. Осваивать интересное дело всегда легче, чем неинтересное. Если вы чувствуете, что новая профессия по душе, успех вам гарантирован. Работа должна удовлетворять ваши потребности и быть в радость.



И восьмой признак - понимаете, что прошлое вас никак не отпускает, но продолжаете им жить. Например, человек причинил вам боль, он постоянно напоминает о ней. Оскорблял раньше и продолжает это делать. Изменял и изменяет. Пил и пьет. Если человек не хочет меняться, зачем нести за него ответственность? Вы вместе с ним губите и свою жизнь.



Бывает, женщины приходят ко мне и просят помочь их мужу-алкоголику. Я могу спасти вас, но не его. Когда он сам попросит помощи, сам этого захочет, только тогда будет эффект. Спасать человека без его желания бесполезно. Он должен сам дойти до точки боли, скатиться в самый низ и только тогда начнет подниматься вверх. А пока женщина с ним нянчится, будет для него мамочкой, ничего менять не будет.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

Вопросы психологу вы можете задать по адресу: Порой мы не отпускаем от себя человека и связанные с ним негативные, неразрешенные ситуации. Живем в них годами, чувствуем себя жертвой, но продолжаем сохранять то, чего нет. Многие родители не дают вылететь из гнезда своим детям, держат их у своих ног, обрекая на одиночество и несчастье. Зачем нужно отпускать от себя то, что должно уйти, расскажет клинический психолог и семейный психотерапевт Алена Симонова.- Каждый случай индивидуален, общей рекомендации я дать не могу, нужно разбираться с парами отдельно. Ко мне часто обращаются за помощью супруги, которые живут в неудачных отношениях, терпят друг друга годами, находя для совместной жизни разные способы психологической защиты, дескать, что живут ради детей, совместно нажитого имущества или ипотеки. К сожалению, заканчиваются такие отношения всегда пагубно – начинается все с эмоционального выгорания, обид и обесценивания, а заканчивается соматическими болезнями. Если, например, я мечтаю о прекрасных отношениях с мужчиной, но мечта все никак не реализуется, происходит фрустрация, подавление желаний и потребностей. Это вызывает состояние апатии, потерю сил и болезни. Поэтому очень важно не отказываться от своей мечты.Одно из важных навыков счастливой женщины – это умение легко отпускать партнера. Если ваши отношения потеряли яркость, нужно на недельку разъехаться, соскучиться, побыть в одиночестве. Необходимо взять паузу и разобраться в себе. Свобода – лучший испытатель, она «проявит» все стороны вашего мужчины. Если он не захочет возвращаться в семью, то это не ваш мужчина. Зачем держать его силой рядом с собой? На его место может прийти другой человек, который будет любить и ценить, принимать такой, какая вы есть.Если женщина «залипла» на мужчине, отдала ему ответственность за свое счастье, то в ее сердце навсегда поселится страх его отпустить. Она считает, что без него не сможет жить, он единственный человек, который может сделать ее счастливой. Часто ко мне за помощью обращаются девушки, рассказывают, что любят женатого мужчину уже несколько лет. Естественно, в этих отношениях женщина страдает, а отпускать не хочет. Вот, говорит, он такой хороший один на свете, других ей не надо, потому что «нормальных нет, все алкоголики». Это такой способ психологической защиты - просто она закрывает глаза на других, когда место рядом занято женатым человеком.Любовница и мужчину не отпускает, и сама себе не дает шанса идти вперед. А время уходит. Сейчас много пар, в которых и мужья, и жены изменяют друг другу. Дети видят все, а потом повторяют этот негативный сценарий в своей личной жизни: живут в семье как кошка с собакой, изменяют, постоянно ругаются и разводятся друг с другом.Часто родители не отпускают от себя детей. Мамы из страха остаться одной или кризиса опустевшего гнезда не отпускают ребенка от себя. Таким образом она перекрывает ему дорогу, он не может реализоваться, не научается проявлять самостоятельность, получать собственный опыт. Важно вовремя отпускать детей, давать им возможность совершать ошибки, если их постоянно контролировать, они не распустят свои крылья, не будут знать, что такое ответственность.Сейчас много таких семей, где родители считают – пусть ребенок учится в нашем городе. У меня была клиентка, мечтавшая поступить в университет в другом городе на творческую профессию, а родители не отпустили ее. У женщины теперь большая обида на них, что в свое время они не дали ей шанса воплотить мечту в жизнь. В итоге она выучилась на нелюбимую профессию ради спокойствия родителей, сейчас работает бухгалтером и ненавидит цифры. Жизнь не приносит ей счастья, а работа - удовлетворения.- Зачастую нам очень сложно отказаться от отношений с близким человеком. Но, поверьте, лучше отпустить его, чем мучить и себя, и его. Расстаться, чтобы обоим стать сильнее, мудрее и счастливее.Когда нужно отпускать? Первое - когда кто-то хочет, чтобы вы были кем-то, кем не являетесь. Например, женщина не принимает мужчину таким, какой он есть, и пытается слепить из него суперчеловека, постоянно его обесценивает, обижает, критикует. Порой это продолжается годами, он терпит до болезней или просто уходит. Человек может стремиться к идеалу, но если у женщины в голове застрял образ идеального принца, то реальный мужчина им никогда не станет, потому что идеала в природе не существует.Второе - нужно отпускать человека, если его слова постоянно расходятся с делом. Например, человек предал, пообещал, что больше не предаст, и снова вам изменил. От таких нужно бежать без оглядки.Предательство может быть разным. Например, у меня была клиентка, у которой муж создал коалицию со своей матерью, и они вместе сживали ее со свету. Свекровь не сепарировала сына от себя, поэтому не дала ему уйти и жить с женой отдельной семьей. Мать мужа постоянно жаловалась сыну на невестку, устраивала скандалы. А мужчина в этой ситуации поддерживал не супругу, а мать. Женщина несколько лет терпела агрессивное отношение со стороны мужа, не решалась уйти. Дошло до того, что муж со свекровью напали на нее, супруг избил и выгнал из дома. Трое детей остались с ним. Притом что младший ребенок еще грудной.Третье – вы поймали себя на том, что пытаетесь заставить кого-то себя полюбить. Есть женщины, тешащие себя мечтами: «он меня любит, просто не умеет об этом говорить», «он не любит дарить цветы, ну вот такой он у меня неэмоциональный» или «он устает на работе, поэтому на меня у него нет сил». Чаще всего это только отговорки и оправдания. Позже выясняется, что кого-то он очень даже любит и слова нежные говорит, и цветами балует. Очень активен с другими женщинами по интернету.Зачем терпеть такие отношения? Не нужно бояться идти вперед, чтобы найти верного, настоящего мужчину. Он не будет давать тебе обещаний, что когда-нибудь на тебе женится, а сделает это сразу или в ближайший год. Некоторые женщины годами ждут предложения руки и сердца. К сожалению, мужчины в наше время не хотят брать ответственность и делать из сожительницы жену. Их устраивает положение «холост»: он живет с одной, пользуется ее ресурсами – любовью, сексом или материальными благами, а в это время подыскивает себе другую подругу.Я считаю, не нужно ждать предложения годами, необходимо рвать отношения, не терять драгоценное время, его женщина могла бы посвятить другому мужчине, который ждет ее и готов подарить настоящую любовь.- Да, все так и говорят – в Улан-Удэ нет нормальных мужчин. Но они есть. Есть те, кто ищет жену, а не любовницу. Просто женщины зациклены на этом стереотипе, живут в страданиях, поэтому просто не видят никого вокруг.Четвертое - ваши личные отношения основаны лишь на физической привлекательности. Часто многие сексуальную страсть принимают за любовь - «люблю – не могу», а какой он человек – все равно. А потом, когда гормоны поутихнут, партнер начинает открываться в новом свете. Оказывается, он вас не понимает, не разделяет ваши ценности, разрушает вашу личность. В итоге люди совершенно разного уровня мучаются вместе всю жизнь. И таких клиентов у меня много. Партнера нужно выбирать тщательно, по своим параметрам, и в этом вопросе не нужно торопиться.Когда нужно отпускать? Когда ваше доверие постоянно предается. Например, мужчина постоянно врет, что устроится на работу или что скоро разведется. Нужно уходить, если вас постоянно дурачат и недооценивают. Знайте себе цену. Бывают семьи, в которых все ложь. Внешне семья кажется благополучной, а на самом деле у обоих супругов связи на стороне. К сожалению, таких семей сейчас много.Шестой признак, что нужно уйти, - вам постоянно необходимо жертвовать своим счастьем. У меня была клиентка, которой муж запрещал куда-либо выходить – только сидеть дома с детьми. Девушка начала заболевать, дети тоже. Потому что из-за фрустрации (неудовлетворенности потребностей) у нее накопилась отрицательная энергия. Почему муж себя так ведет? Это проявляется его страх, что жена станет общаться с людьми и поймет, что дома ее не понимают, что она научится сама зарабатывать, реализуется и уйдет от него. Поэтому пусть лучше будет неграмотной рабыней дома, чем уйдет от него.Седьмое – вам не нравится ваша нынешняя ситуация, образ жизни, работа и так далее. Я считаю, нельзя терпеть работу, тебя не удовлетворяющую. Работу, где унижает начальник-психопат, или отнимающую всю энергию, выжимающую тебя словно лимон. Ты приходишь домой выгоревшая, ты уже как робот, падаешь, не можешь дать своей семье любовь. В итоге семья распадается.- Сейчас много курсов, вебинаров - возможностей выучиться предостаточно. Осваивать интересное дело всегда легче, чем неинтересное. Если вы чувствуете, что новая профессия по душе, успех вам гарантирован. Работа должна удовлетворять ваши потребности и быть в радость.И восьмой признак - понимаете, что прошлое вас никак не отпускает, но продолжаете им жить. Например, человек причинил вам боль, он постоянно напоминает о ней. Оскорблял раньше и продолжает это делать. Изменял и изменяет. Пил и пьет. Если человек не хочет меняться, зачем нести за него ответственность? Вы вместе с ним губите и свою жизнь.Бывает, женщины приходят ко мне и просят помочь их мужу-алкоголику. Я могу спасти вас, но не его. Когда он сам попросит помощи, сам этого захочет, только тогда будет эффект. Спасать человека без его желания бесполезно. Он должен сам дойти до точки боли, скатиться в самый низ и только тогда начнет подниматься вверх. А пока женщина с ним нянчится, будет для него мамочкой, ничего менять не будет.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru