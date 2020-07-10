В Улан-Удэ саперы Росгвардии произвели осмотр обнаруженного боеприпаса

Им оказался корпус от артиллерийского 85-мм снаряда со следами коррозии



В Улан-Удэ в Октябрьском районе сегодня при проведении земляных работ был обнаружен предмет, похожий на снаряд. На месте происшествия работала группа разминирования ОМОН Росгвардии Бурятии.



Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб организовали оцепление территории, провели эвакуацию жителей близлежащего дома.



По результатам осмотра специалистами-взрывотехниками установлено, что находка это корпус от артиллерийского 85-мм снаряда со следами коррозии.



Обследованный предмет будет передан для принятия правового решения и последующей утилизации, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Фото: Росгвардия

