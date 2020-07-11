Глава Роспотребнадзора упрекнула россиян в беспечной радости от курортов - в том числе и Байкала

Отдыхающих призвали не забывать о мерах предосторожности

Глава Роспотребнадзора Анна Попова полагает, что люди, обрадовавшиеся возможности поехать на российские курорты, забывают о защите от COVID-19. Слова Поповой приводит «Интерфакс».



«То, что мы видим сегодня, к сожалению, на курортах нашей страны говорит о радости тех, кто отдыхает, получить такую возможность. И, наверное, такая радость приводит к полной беспечности, которую мы наблюдаем очень нередко. И вот это плохой прогностический признак», — сказала Попова в эфире «России-1».



«Я бы очень попросила всех, кто имеет возможность отдыхать, кто выезжает за город и тем более в курортные зоны, где собираются люди из разных уголков нашей страны, неукоснительно соблюдать все действующие сегодня требования», — добавила глава.



Напомним, на прошлой неделе в Бурятию впервые прилетел чартер с отечественными туристами. Также для приезжающих отменили самоизоляцию и даже анкетирование.