В Улан-Удэ сотрудник ФСИН спас выпавшего из окна ребенка

Тимур Базаров поймал двухлетнюю девочку, которая вылетела из окна третьего этажа



В Улан-Удэ 11 июля на улице Лощенкова начальник караула отдела охраны исправительной колонии №8 УФСИН России по Бурятии лейтенант внутренней службы Тимур Базаров спас ребенка выпавшего из окна третьего этажа.



Как сообщили сегодня в пресс-службе управления, возвращаясь домой с дежурства, сотрудник беседовал с другом возле дома, когда из окна третьего этажа выпала москитная сетка. Подняв голову, они увидели висящую на карнизе окна девочку двух лет.



Тимур Базаров встал под окном, а его знакомый побежал в дом с целью сообщить родителям ребенка о случившемся. В этот момент девочка сорвалась, и молодой человек успел поймать ее, тем самым предотвратив трагедию.



Состояние ребенка удовлетворительное, девочка была передана родителям. Они лично поблагодарили молодых людей за спасение дочери.



Фото: УФСИН России по Республике Бурятия

