В Улан-Удэ владельцы «Пиплс парка» «загнали» городу убыточный объект

Невыгодное для бизнеса здание продали за астрономическую сумму
Счетная палата Бурятии выявила серьезные нарушения при продаже городу базы «Снежинка». Трехэтажное невзрачное здание базы, обшитое металлопрофилем и расположенное на отшибе города, продано за удивительно высокую для таких объектов сумму - 45 млн рублей. Причем бюджетных.
По «откатной» схеме?
Речь идет о приобретении за счет бюджетных средств нежилого здания по ул. Шевченко, 150Б, у РОО «Республиканская федерация биатлона». Эта организация учреждена владельцами ТРЦ «Пиплс парк» - предпринимателями Роговыми.
Если здание купили на бюджетные деньги, а здесь речь идет о федеральных средствах, выделенных в 2019 году республике в рамках дальневосточной субсидии на спортивные цели, то сразу возникают два вопроса. Зачем нам это надо и сколько предстоит бюджету потратить на все удовольствие?
То, что биатлон вещь неплохая, спору нет. Возможно, что базу «Снежинка», построенную в 2012 году на средства предпринимателя Сергея Рогова, может, и надо было взять по сходной цене. Другой вопрос, по какой? Если за символический рубль - тогда понятно. Если за огромную для сегодняшнего времени сумму - 45 млн рублей - тогда надо все посчитать.
Счетная палата Бурятии и посчитала. Напомним, трехэтажная спортивная база «Снежинка» построена в 2012 году как центр семейного отдыха. Здесь было кафе, прокат спортивного инвентаря и биатлонная трасса. Тогда бизнес семьи шел в гору. К тому моменту успешные предприниматели, как говорят, полностью рассчитались с банками за построенный на территории парка «Юбилейный» ТРЦ «Пиплс парк», где стоимость аренды была одной из самых высоких в городе.
В это время на благотворительность и разного рода помпезные проекты тратились огромные средства, а денег особо никто не считал. Но грянул кризис 2014 года, и все покатилось под гору. К тому же инициатор проекта, бизнесмен Сергей Рогов трагически разбился на вертолете AgustaWestland AW119 Koala в декабре 2018 года, отправившись на охоту в Еравнинский район. В свою очередь, наследники не собирались заниматься благотворительностью и решили избавиться от «Снежинки» и биатлона, которые к этому времени в связи с кризисом начали генерировать лишь убытки.
И здесь сразу же возник вопрос - почему нанятая для оценки стоимости объекта фирма ООО «Базис» использовала метод, как показала проверка аудиторов Счетной палаты РБ, мягко говоря, странный?
Пальцем в небо
Напомним, что для определения рыночной стоимости объекта обычно используются три метода: затратный, доходный и сравнительный.
- Самый четкий, он позволяет не прогадать с ценой покупки, это доходный, основанный на определении ожидаемых доходов от объекта оценки, - рассказывает Александр, эксперт одной из оценочных структур Улан-Удэ. - Бизнес в Улан-Удэ в основном так и покупают - по оценке денежного потока и затрат на приобретение объекта.
Второй способ (затратный) применяется реже, когда непонятно, сколько потратит продавец на строительство. Но он также более-менее точен, поскольку в его основе лежит принцип - покупатель не заплатит за объект больше, чем стоят земля и построенный на нем объект.
В случае со «Снежинкой» оба этих метода выявили бы очевидное - денежный поток минимален, бизнесу объект, расположенный вдалеке от людских потоков, неинтересен, а стоимость вложений трудно подсчитать. Да и сколько может стоить трехэтажное здание, которое невозможно использовать ни под ресторан, ни под магазин, ни под производство?
Но в случае со «Снежинкой», как отмечают сведущие люди, нанятым для продажи экспертом выбран метод, основанный на сравнении с аналогичными объектами. Причем обычно его применяют лишь при оценке квартир, которых много, и всегда можно подобрать сходные позиции. Здесь же просто не было никаких вариантов для того, чтобы прицениться.
Впрочем, один был. Но эксперт «Базиса» почему-то не взял за основу для сравнения расположенное неподалеку от «Снежинки» здание бывшей лыжной базы ЛВРЗ. Ее собственники пытаются продать с начала нулевых годов. И поскольку покупателей нет, на крыше уже выросли деревья.
В огороде бузина, а в Киеве дядька
Вместо этого, отмечают аудиторы Счетной палаты, «фактически за объекты-аналоги, использованные для расчета стоимости, взяты кирпичные здания двух магазинов и офисное здание в Улан-Удэ, по конструктивной и функциональной принадлежности отличные от приобретенного строения».
Аудиторы посчитали, что объекты для сравнения взяты, что называется, «от фонаря» и стоимость оценки вызывает вопросы. Вполне возможно, что их могли бы задать и правоохранительные структуры, ведь оценка и, как следствие, стоимость должны быть адекватными объему бюджетных ассигнований.
Впрочем, многие хотели бы не замечать шероховатостей.
- Думаю, если бы бюджет не купил здание «Снежинки», базу просто растащили на части, - убежден депутат и бизнесмен Михаил Гергенов. - Ведь там ничего другого, кроме биатлона, нельзя сделать. А построить новую базу нам стоило бы дороже.
Но если опытный в вопросах недвижимости депутат убежден в нулевом интересе коммерческих инвесторов, то почему нельзя было просто подождать и купить, допустим, за один символический рубль неинтересный и затратный для бизнеса Роговых объект? Почему и оценка, и спешка с покупкой в декабре 2019 года характерны только в одном, заранее выбранном направлении - озолотить семью бизнесменов Роговых за счет бюджета?
Кроме того, аудиторы выявили плохое состояние здания и необходимость дорогостоящего ремонта. Его продавец заранее не сделал, а чиновники, как отмечают в Счетной палате РБ, почему-то скромно «затупили». И никаких претензий после приемки здания продавцу не направили. Как сообщается в акте: «РОО «Республиканская федерация биатлона» не предъявлены требования об уплате 2250 тыс. рублей штрафа (5% от стоимости объекта)». В результате бюджет вынужден еще и нести потери на устранении дефектов и недостатков, допущенных при строительстве здания.
Дмитрий Родионов, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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