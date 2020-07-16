В июне инфляция в Бурятии составила 0,5%

Картошка дорожает, лимоны дешевеют, а самолет становится доступнее

В Бурятии в июне нынешнего года к маю инфляция на потребительском рынке составила 0,5 %. Основной вклад в инфляцию вносит динамика цен на продовольственные товары из-за сохраняющейся высокой доли продовольствия в корзине потребительских расходов населения. Продовольственная инфляция в июне достигла 0,9 %, сообщает Бурятстат.В июне картофель подорожал на 56,9 %, свекла – на 18,5 %, виноград - на 14,7 %, яблоки – на 13,0 %, сухофрукты – на 5,3%. Среди других продовольственных товаров выросли цены на вермишель на 4,8 %; напитки газированные – на 4,5 %; горох и фасоль – на 4,4 %; смеси сухие молочные для детского питания – на 4,3 %; консервы рыбные натуральные и с добавлением масла – на 3,7 %; крупу манную – на 3,6 %; овсяные хлопья «Геркулес» – на 3,5 %; кофе натуральный в зернах и молотый – на 3,2 %; гречку – на 3 %, маргарин – на 2,8 %, консервы рыбные в томатном соусе – на 2,6 %, варенье, джем, повидло – на 2,5 %.Вместе с тем снизились цены на лимоны на 34,9 %, чеснок – на 25,8 %, помидоры свежие – на 22,4 %, огурцы свежие – на 19,5 %, йогурт – на 7,8 %, шоколад – на 6,7 %, сырки творожные, глазированные шоколадом – на 5,3 %, груши – на 3,8 %, морковь – на 3,7 %, кофе натуральный растворимый – на 3,1 %, мясо баранины и творог – на 2,6 %, крупы овсяную и перловую – на 1,9 %, бананы – на 1,8 %, консервы мясные – на 1,6 %.Индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 100,6 %. Из непродовольственных товаров более всего выросли цены на подгузники детские бумажные (памперсы) выросли на 10,8 %; порошок стиральный – на 10,7 %; электропылесос напольный – на 9%; телефонный аппарат стационарный – на 8,3 %; доску обрезную – на 7,2 %; зонт – на 5,7 %; майку, футболку женскую – на 4,5 %; краски масляные, эмали отечественные – на 4%, игрушки мягкие – на 3,7 %; светильник потолочный – на 3,4 %; мойку из нержавеющей стали для кухни, юбку для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей и линолеум – на 3,2 %.Цены на медикаменты в среднем снизились на 0,3 %. Снижение цен отмечается на швейную машину на 7,1 %; шкаф навесной кухонный, двухстворчатый – на 6,3 %; туфли женские летние, босоножки из искусственной кожи – на 5,3 %; туфли женские модельные из натуральной кожи – на 4%; флэш-накопитель USB – на 3,9 %; сумку женскую и туфли мужские из натуральной кожи – на 2,9 %; кроссовые туфли для взрослых из искусственной кожи – на 2,4 %.Индекс цен и тарифов на услуги составил 99,6 %. Наибольший рост цен и тарифов наблюдался на проезд в поездах дальнего следования (на 14,3 %). В то же время стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 46%.Среди прочих наблюдаемых видов услуг наиболее заметно выросли цены на путевки в санаторий на 7,8 %; услуги сотовой связи подорожали на 5%; ветеринарные услуги – на 2,2 %; изготовление фотографий для документов – на 0,9 %. Вместе с тем плата за пользованием потребительским кредитом снизилась на 3,4 %; стоимость начального курса обучения вождению легкового автомобиля – на 2%; абонентская плата за доступ к сети Интернет – на 1,2 %.Фото: pixabay.com