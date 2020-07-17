Коронавирус в Бурятии принимает «домашнее» лицо

Основная часть заражений теперь происходит в семьях
Как сообщила сегодня глава Минздрава Бурятии Евгения Лудупова, в республике меняется структура заболевших коронавирусом граждан.
Ранее значительная доля инфицирования происходила от прибывших в республику людей, от них же распространялись основные очаги болезни.
- Сейчас 75% заболевших – это наши граждане, которые сами обращаются за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и пневмонии, и впоследствии у них выявляется коронавирус. Соответственно, большой удельный вес инфицированных составляют контактные лица из их домашних очагов, - сказала Евгения Лудупова.
По словам главы Минздрава, мелкие домашние очаги коронавируса «имеют место быть по всей Бурятии».
Фото: pixabay.com
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