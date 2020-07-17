В Бурятии основные очаги коронавируса связаны с обрядами, свадьбами и похоронами

Перелома в борьбе с опасной инфекцией пока нет







Сегодня заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Елена Кузьмина рассказала об основных очагах заражения коронавирусом в республике. По ее словам, как правило, все очаги связаны с проведением каких-то массовых мероприятий, где есть большое скопление народа.

Так, на сегодня в Бурятии продолжает действовать очаг коронавируса в Тункинском районе, где проходил шаманский обряд. Там 58 заболевших.Есть очаг в городе Бабушкин, который связан с проведением свадьбы. Там 22 заболевших, и, возможно, это еще не окончательная цифра.Очаг в Кяхте, где выявлено четверо инфицированных, связан с поминками. Причем трое из них приехали из города Подольск, а четвертый - это водитель такси, который подвозил приезжих с Улан-Удэ до Кяхты.- То есть однозначно это был завоз. Будем надеяться, что этот очаг не получит дальнейшего распространения, хотя обследование контактных лиц еще продолжается, - сказала Елена Кузьмина.При этом, как сообщила замруководителя Роспотребнадзора, буквально месяц назад в Кяхте действовал очаг с 23 больными. При этом его появление также было связано с поминками.Судя по всему, конца массовым заражениям опасной инфекцией пока не видно.- Не было периода, чтобы не было каких-то групповых очагов. Один заканчивается, начинается другой, - пессимистично отметила Елена Кузьмина.Фото: pixabay.com